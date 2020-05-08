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      БЛОГ Кирилл Мартынов
      Редактор "Новой газеты"

      Российское начальство взяло полный курс на народный бунт

      -
      Денег нет, но вы посидите еще на карантине
      Денег нет, но вы посидите еще на карантине / РосСМИ

      Федеральные чиновники отрапортовали, что налоговые поступления в апреле упали на треть: об этом можно судить, что происходит сейчас в экономике и в карманах граждан.

      Необходимость посидеть дома было мотивировано высокими этическими идеалами: нужно было снизить темп эпидемии и одновременную нагрузку на систему здравоохранения, чтобы врачи могли побороться за каждую жизнь. Хорошо, принято, все хотят быть хорошими людьми, помогаем родному здравоохранению, держа в уме, что переболеет все равно большинство.

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      Одновременно начальство, не слишком доверяя гражданам, регулярно пугало людей, намекая, что молодые и без хронических заболеваний постоянно попадают с тяжелыми осложнениями в больницы. Ну и ввело хамские штрафы неизвестно за что, которые применяются выборочно – как кому не повезет.

      Спустя почти полтора месяца такой прекрасной жизни, когда должно было пройти три инкубационных периода, и наступить спад динамики заражений, выяснилось, что все только начинается. Что власти готовы открыть стройки, потому что боятся десятков тысяч безработных мигрантов, и одновременно собираются не только не снижать ограничения для остальных, но и вводить "масочный режим". Потому что, оказывается, полтора месяца избранных властями мер не дали нужного результата. Ситуация не улучшается, кто бы мог подумать.

      За некачественные тесты, коррумпированную лживую медицинскую статистику и очереди в метро в первые дни введения "цифровых пропусков" должны заплатить не те, кто все это сделал, а россияне.

      Федеральные чиновники отрапортовали, что налоговые поступления в апреле упали на треть: об этом можно судить, что происходит сейчас в экономике и в карманах граждан.

      При этом о прямой помощи из ФНБ по-прежнему речи не идет: нужно просто сидеть дома, надев маски, дожидаясь, пока некомпетентные менеджеры выполнят невыполнимую задачу, которую они перед собой поставили. Справиться с эпидемией, то есть решить чуть более сложную задачу, чем перекладывание плитки, которая затем лопается и трескается в течение сезона, за счет россиян.

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      Сидеть нужно будет до тех пор, пока в России не победят коррупцию и разгильдяйство – то есть, вероятнее всего, вечность. Причем разделение обязанностей между гражданским обществом и властями наметилось конкретное: первому сосать лапу, вторым – сторожить от граждан деньги.

      Автор: Кирилл Мартынов
      Теги: Новости России Новости политики Деньги Коронавирус COVID-19 Публикации Владимир Путин Фейки про коронавирус
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