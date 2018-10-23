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      Российского фаната ЦСКА зарезали перед матчем с "Ромой"

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      Фанаты ЦСКА и "Ромы" подрались перед матчем Лиги чемпионов
      Фанаты ЦСКА и "Ромы" подрались перед матчем Лиги чемпионов / Фото из соцсетей

      Перед матчем Лиги чемпионов состоялась драка фанатов ЦСКА и "Ромы". Стычка произошла возле моста Дука-д'Аоста.

      Об этом сообщил журналист итальянского Sky Sports Марко Ди Фонцо на своей странице в Twitter.

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      Известно, что в ходе столкновений пострадали трое болельщиков. Один из них – болельщик ЦСКА получил ножевое ранение, по некоторым данным его и вовсе убили.

      В результате вмешаться пришлось полиции. Болельщиков обеих команд разогнали с помощью пожарных гидрантов. Известно, что двоих российских болельщиков и одного итальянца арестовали.

      Напомним, что это уже не первый случай перед этим матчем, где были задействованы фанаты российского клуба. На одной из станций метро в Риме эскалатор вышел из строя. Он резко поехал вниз, и десятки людей, находившихся на нем, падали на бетонный пол. Отмечается, что большинство пострадавших – фанаты российского клуба ЦСКА. Вечером 23 октября их клуб сыграет в Риме против местной "Ромы". Именно фанаты могли стать причиной поломки эскалатора

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      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол
      Источник: 24 Канал
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