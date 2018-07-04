Российского футболиста подозревают в допинге на ЧМ-2018

Форварда сборной России Артема Дзюбу заподозрили в применении допинга во время чемпионата мира-2018.

Молдавское издание Protv.md после матча России со сборной Испании увидело на руке Дзюбы след от укола, предположив, что это след от применения допинга.

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Фотографии с проколотой веной футболиста быстро распространили СМИ в разных странах, и они вызвали резонанс.

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что на руке нападающего сборной России Артема Дзюбы был заметный след от укола.

"Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как с капиллярной, так и венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы", – пояснил ситуацию Безуглов.

Российские спортсмены за последние годы неоднократно уличались в применении допинга, за что Россия даже была отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018. Также давно лишено лицензии и российское антидопинговое агентство (RUSADA).

29-летний Артем Дзюба играл во всех четырех матчах сборной России на текущем чемпионате мира и забил в них три гола.