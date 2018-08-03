Российского легкоатлета отстранили от соревнований из-за подозрения в употреблении допинга

Российского прыгуна в высоту Даниила Лысенко временно отстранили от соревнований. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает россиянина в употреблении допинга.

Причиной для отстранения Данила Лысенко и открытия дела против него стало то, что он нарушил так называемые правила доступности, пропустив три допинг-тесты за последние 12 месяцев. Лысенко не предоставлял Информацию о своем местонахождении и не проходил допинг-тесты в период вне соревнований.

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Стоит отметить, что в этом сезоне Лысенко выиграл этапы «Бриллиантовой лиги» в Монако и Лозанне. При этом в Монако он повторил лучший результат сезона в мире – 2,40. Кроме того, он является чемпионом мира 2018 года в помещении. В 2017 году Лысенко стал серебряным призером чемпионата мира в Лондоне.

Россиянин должен был участвовать в Чемпионате Европы, который 6 августа стартует в Берлине. При этом он выступал бы под нейтральным флагом, из-за того, что российская федерация до сих пор отстранена от соревнований. И к участию в турнире допущены лишь 30 спортсменов

Если Лысенко признает себя виновным, его дисквалификация начнет действовать с 3 августа 2018 года. Хотя он может передать свое дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. Однако решение он должен принять до 13 августа.

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