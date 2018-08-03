19:18
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Российского легкоатлета отстранили от соревнований из-за подозрения в употреблении допинга

17 Читати новину українською
Россиянина Даниила Лысенко отстранили от соревнований
Россиянина Даниила Лысенко отстранили от соревнований / РИА Новости

Российского прыгуна в высоту Даниила Лысенко временно отстранили от соревнований. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает россиянина в употреблении допинга.

Причиной для отстранения Данила Лысенко и открытия дела против него стало то, что он нарушил так называемые правила доступности, пропустив три допинг-тесты за последние 12 месяцев. Лысенко не предоставлял Информацию о своем местонахождении и не проходил допинг-тесты в период вне соревнований.

Читайте также: Украина попала в список стран с высоким риском употребления допинга

Стоит отметить, что в этом сезоне Лысенко выиграл этапы «Бриллиантовой лиги» в Монако и Лозанне. При этом в Монако он повторил лучший результат сезона в мире – 2,40. Кроме того, он является чемпионом мира 2018 года в помещении. В 2017 году Лысенко стал серебряным призером чемпионата мира в Лондоне.

Россиянин должен был участвовать в Чемпионате Европы, который 6 августа стартует в Берлине. При этом он выступал бы под нейтральным флагом, из-за того, что российская федерация до сих пор отстранена от соревнований. И к участию в турнире допущены лишь 30 спортсменов

Если Лысенко признает себя виновным, его дисквалификация начнет действовать с 3 августа 2018 года. Хотя он может передать свое дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. Однако решение он должен принять до 13 августа.

Больше новостей из мира спорта читайте в разделе Спорт24

Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Сегодня Путин станет кандидатом на кресло Медведева
 27 ноября 2011 , 11:25
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук