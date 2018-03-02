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Российского рэпера Антоху МС не впустили в Украину

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Российского рэпера Антоху МС не пустили в Украину
Российского рэпера Антоху МС не пустили в Украину / Фото из открытых источников

Российского музыканта Антона Кузнецова, который выступает под псевдонимом Антоха МС не впустили на территорию Украины.

Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

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Как известно, 2 марта в Киеве должно было состояться выступление российского рэпера Антохи МС. Во время концерта планировалась презентация альбома "Советы для молодоженов".

Дорогие друзья, мы вынуждены сообщить, что сегодняшний концерт Антоха МС в Киеве, Харькове , Днепре отменен по причине отказа артисту во въезде на территорию Украины! У нас были все необходимые документы, так же мы заранее получили разрешение на проведение мероприятия в СБУ, но Антону все равно было отказано во въезде,
– говорится в сообщении.

Музыкант и организаторы принесли свои извинения всем, кто купил билеты на концерты, которые подлежат возврату в местах покупки, начиная с 5 марта.

Отметим, что вероятной причиной отказа во въезде на территорию Украины стало выступление Антохи МС в аннексированном Крыму в 2015 году.

Напомним, ранее белорусского рэпера Макса Коржа не пустили на территорию Украины и запретили ему въезд в страну сроком на три года.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости России Музыка
Источник: 24 Канал
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