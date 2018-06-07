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Российской пропагандистке Чичериной запретили выступление на ЧМ-2018 из-за войны на Донбассе

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Юлия Чичерина и лидер оккупантов Александр Захарченко
Юлия Чичерина и лидер оккупантов Александр Захарченко

Российская рок-звезда Юлия Чичерина, которая известна своей поддержкой оккупационных войск России на Донбассе, не сможет выступить на концерте для болельщиков в Ростове-на-Дону во время Чемпионата мира по футболу.

Соответствующее письмо от ФИФА обнародовала сама Чичерина на своей странице, обвинив чиновников, что они "футболобандеровцы".

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В ФИФА же указали на то, что творчество Чичериной пропитано милитаризмом, что не поддерживается организацией (как и религиозная и политические тематики), и это может иметь негативные последствия для Чемпионата мира по футболу. Среди примеров указан клип "На передовой", где возвеличиваются российские оккупационные войска, захватившие Донбасс.

"ФИФА уверена, что каждое футбольный мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания. Согласно регламенту ФИФА матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений", – заявили впоследствии в пресс-службе ФИФА.

При этом Чичерина убеждена, что на Донбассе считают, что Россия "не приходит на помощь" (фактически – усиливает военную агрессию и оккупацию Украины) "из-за этой футбольной вакханалии".

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Не нравится Чичериной и фамилия менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко.

 

 

Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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