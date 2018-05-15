Российскому комику Поперечному запретили въезд в Украину

СБУ не впустила в Украину гражданина России, комика Даниила Поперечного, который 18 мая планировал выступить с концертом в Киеве. Кроме того, комику запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Поперечному закрыла въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года", – сказали в спецслужбе.

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Отметим, что ранее о запрете въезда российскому комику в Украине сообщило Общественное движение "Отпор". По информации активистов, причиной стала антиукраинская позиция Поперечного. Сообщается, что артиста уличили в поддержке российской политики в отношении Украины, в частности аннексии Крыма.

Кто такой Даниил Поперечный? Российский видеоблоггер, стендап-комик, видеомейкер, сценарист, в прошлом мультипликатор. Автор нескольких проектов на сайте "Спасибо, Ева!", Также один из создателей портала "ДавайЛайма". Родился в 1994 году в Воронеже, а школу закончил в Киеве.