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      Российскому боксеру-чемпиону грозит 4 года заключения за избиение женщины

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      Сергей Ковалев
      Сергей Ковалев / Фото из открытых источников

      Бывшему чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBO Александру Ковалеву (32-3-1, 28 КО) грозит 4 года тюрьмы за избиение женщины.

      Как информирует TMZ, инцидент произошел еще в июне 2018 года. По словам потерпевшей, Ковалев сломал ей нос, после того как она отвергла его ухаживания на вечеринке. Спортсмен был сразу же арестован, после чего его отпустили под залог.

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      Ковалеву предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое может привести к серьезным телесным повреждениям, что влечет за собой максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. На первых слушаниях в суде Ковалев не признал свою вину. Следующее заседание запланировано на март.

      Через два месяца после инцидента Сергей Ковалев уступил титул WBO в полутяжелом весе, проиграв нокаутом Элейдеру Альваресу. 2 февраля россиянин и колумбиец должны провести реванш в Фриско.

      Стоит отметить, что закон предусматривает до четырех лет тюремного заключения за преступление, в котором обвиняется российский боксер.

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      Теги: Спорт Арест Бокс
      Источник: 24 Канал
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