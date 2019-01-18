Российскому боксеру-чемпиону грозит 4 года заключения за избиение женщины

Бывшему чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBO Александру Ковалеву (32-3-1, 28 КО) грозит 4 года тюрьмы за избиение женщины.

Как информирует TMZ, инцидент произошел еще в июне 2018 года. По словам потерпевшей, Ковалев сломал ей нос, после того как она отвергла его ухаживания на вечеринке. Спортсмен был сразу же арестован, после чего его отпустили под залог.

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Ковалеву предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое может привести к серьезным телесным повреждениям, что влечет за собой максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. На первых слушаниях в суде Ковалев не признал свою вину. Следующее заседание запланировано на март.

Через два месяца после инцидента Сергей Ковалев уступил титул WBO в полутяжелом весе, проиграв нокаутом Элейдеру Альваресу. 2 февраля россиянин и колумбиец должны провести реванш в Фриско.

Стоит отметить, что закон предусматривает до четырех лет тюремного заключения за преступление, в котором обвиняется российский боксер.

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