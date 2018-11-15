Российскому хоккеисту выбили зуб во время матча НХЛ, а он даже не поморщился видео

Звездному форварду "Сент-Луиса" Владимиру Тарасенко во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (0:1) выбили зуб. Этот момент зафиксировали видеокамеры.

Инцидент произошел в конце второго периода, после того, как форвард "ястребов" Доминик Кагун сыграл высоко поднятой клюшкой. Как следствие – выбитый зуб.

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Сразу после этого, улыбаясь, Тарасенко нашел на льду выбитый зуб и передал его врачу команды.

Отметим, что "Чикаго" обыграл "Сент-Луис", прервав восьмиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой для нового главного тренера Джереми Коллитона. Автором единственной шайбы стал Брент Сибрук, который как раз реализовал удаление Тарасенко.

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