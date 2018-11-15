14:27
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Российскому хоккеисту выбили зуб во время матча НХЛ, а он даже не поморщился видео

      95 Читати новину українською
      Владимиру Тарасенко выбили зуб в матче НХЛ
      Владимиру Тарасенко выбили зуб в матче НХЛ

      Звездному форварду "Сент-Луиса" Владимиру Тарасенко во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (0:1) выбили зуб. Этот момент зафиксировали видеокамеры.

      Инцидент произошел в конце второго периода, после того, как форвард "ястребов" Доминик Кагун сыграл высоко поднятой клюшкой. Как следствие – выбитый зуб.

      Читайте также: Двух украинских хоккеистов дисквалифицировали за драку во время матча: видео схватки

      Сразу после этого, улыбаясь, Тарасенко нашел на льду выбитый зуб и передал его врачу команды.

      Отметим, что "Чикаго" обыграл "Сент-Луис", прервав восьмиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой для нового главного тренера Джереми Коллитона. Автором единственной шайбы стал Брент Сибрук, который как раз реализовал удаление Тарасенко.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Каролин Вознякци не смогла защитить титул
       28 сентября 2011 , 18:27
      Black Falcon одержал победу на марафоне "24 часа Нюрбургринга"
       21 мая 2013 , 21:14
      Все задержанные в Беларуси украинские болельщики освобождены и вернулись в Украину
       11 октября 2014 , 15:18
      "Лацио" интересуется Коноплянкой
       31 мая 2015 , 20:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук