Российскую легкоатлетку лишили олимпийской медали из-за допинга

Чемпионка мира в метании копья из России Мария Абакумова получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

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Во время перепроверки допинг-проб, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в организме Абакумовой был найден запрещенный препарат туринабол. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Абакумовой.

Спортсменка лишена серебра Игр-2008 в Пекине. Кроме того, повторная проверка проб с Чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года тоже выявила наличие запрещенных веществ в организме Абакумовой. На ЧМ-2011 в Тэгу она завоевала золото.

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