Российскую олимпийскую чемпионку не пустили в Украину

Российская фигуристка Екатерина Боброву не пустили на территорию Украины. Причина – незаконное посещение ею оккупированного Крыма.

Об этом сама спортсменка сообщила у себя в Instagram.

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По словам спортсменки, в свое время ее пригласили выступить перед детьми в лагере "Артек" в аннексированном Крыму. Именно из-за этого посещения ее не пустили на территорию Украины и запретили въезд сроком на три года.

По словам Бобровой, которая является олимпийской чемпионкой Сочи-2014, она направлялась в Киев на юбилей своей свекрови. Ее муж – тоже фигурист Андрей Депутат, родился в Киеве и до 2010 года представлял Украину. Однако после этого перебрался в Москву и представлял Россию на соревнованиях. В 2017 году он объявил об окончании карьеры.