Россию могут отключить от системы SWIFT, – посол Украины в США
Вскоре санкции против России могут усилить. Если РФ будет продолжать свою текущую политику, возможное отключение от системы SWIFT.
Отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет "РБК-Украина".
Читайте также Наказание за кибератаки: Евросоюз согласовал санкции против России и Китая
Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое дерзкое поведение России, они дождутся и этого,
– отметил Ельченко.
Ранее обсуждали возможность запрета регулярных авиарейсов из РФ в США. Речь шла о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников.
Что такое SWIFT?
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В нее входят более 10 тысяч банков из 210 стран. Каждый банк, подключенный к системе, имеет свой уникальный SWIFT код. Для совершения платежа в Европе достаточно знать SWIFT код банка и IBAN код получателя.