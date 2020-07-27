Вскоре санкции против России могут усилить. Если РФ будет продолжать свою текущую политику, возможное отключение от системы SWIFT.

Отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет "РБК-Украина".

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Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое дерзкое поведение России, они дождутся и этого,

– отметил Ельченко.

Ранее обсуждали возможность запрета регулярных авиарейсов из РФ в США. Речь шла о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников.

Обратите внимание! Новые санкции против "Северного потока-2" ранее анонсировал Помпео. Они коснутся компаний, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

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