Россию могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за решения Московского суда

Россия опять может остаться без своих представителей на Олимпийских играх. На этот раз в 2020 году в Токио. Все из-за решения Московского городского суда от 21 ноября 2018 года.

Этот суд решил признать российского бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России. И разрешил не возвращать олимпийские награды МОК. При то, что в 2017 году МОК лишил спортсмена наград из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортивный арбитраж (CAS) пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх, но в феврале 2018 года заменил дисквалификацию на отстранение от соревнований в Пхенчхане.

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Такое решение российского суда не могло остаться без внимания МОК. Последние прислали к Олимпийскому комитета России (ОКР) официальное сообщение с просьбой "принять необходимые юридические меры для обеспечения приведения в исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 23 апреля 2018 года в связи с постановлением Московского городского суда от 21 ноября 2018 года".

Следовательно ОКР 5 декабря 2018 подал апелляцию на решение Московского городского суда, который, в частности, нарушает условия Конвенции признания и приведения к исполнению иностранных арбитражных решений. В своих действиях ОКР исходит из того, что "решение CAS в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, в том числе Московским городским судом, в связи с отсутствием юрисдикции последнего пересмотреть решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем)".

Также, если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не выполняются в пределах Российской Федерации, это может привести к самых жестким санкциям – вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 году в Токио.