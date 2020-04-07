Россию ждут тяжелые времена, – российский журналист о ситуации в стране из-за COVID-19

По разным прогнозам, из-за пандемии в РФ предусматривают от 9 до 30 миллионов безработных. Кроме этого, несколько миллионов мигрантов сейчас находятся в жутком положении. Это тот гибридный федерализм, который "накрыл" Россию.

Такое мнение в эфире программы "Политбюро" на 24 канале высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Он также рассказал, что сейчас все российские СМИ распространяют фейки о коронавирусе:

Во-первых, что пандемия – это рукотворная история, а также все это придумали американцы, чтобы завладеть миром, убить всех и стать хозяевами планеты; Во-вторых, что сейчас от коронавируса умрет Запад, и мир накроет одним Советским Союзом.

Журналист отметил, верят ли этому россияне – это сложный вопрос. Потому что все люди находятся в своих информационных пузырьках, особенно в условиях пандемии, самоизоляции.

Мы общаемся только с ближайшим окружением: фейсбучным, твиттерным, то есть, дистанционным. Поэтому в моем "информационном пузыре" в это никто не верит. Что касается всех остальных россиян, сложно сказать. Думаю, что какой-то эффект эта пропаганда имеет,

– отметил Игорь Яковенко.

Справка. Недавно стало известно, что у главного врача "Комунарки" Дениса Проценко диагностировали коронавирус. Незадолго до этого Владимир Путин встречался с врачом, не был одет в маску, а также без перчаток пожал руку Проценко.

По словам Игоря Яковенко, после этого Путин начал мыть руки. И это "умывание рук", после общения с Проценко, стало его единственным занятием. Все остальное он "свалил" на правительство регионов.

"Поскольку Путин – единственный "разводящий" в стране, то есть человек, который принимает решения и решает конфликты, то решать эти проблемы некому. Уже начались конфликты между правительством и регионами", – сообщил журналист.

Он рассказал, что сейчас президент Чечни Рамзан Кадыров закрыл свой регион. Хотя председатель правительство РФ Михаил Мишустин ему сказал, что этого делать нельзя.

Кадыров его послал. Просто сказал, что никого не будет впускать в свой регион,

– отметил журналист.



Рамзан Кадыров, Михаил Мишустин / Коллаж 24 канала

Ведущая программы спросила журналиста о том, на самом ли деле в России сейчас есть немало людей, которые не боятся озвучивать свою позицию, и публично выступать с критикой как медицинской системы, так и власти.

По его словам, те, кто не боялись, продолжают не бояться. В частности, Анастасия Васильева (лидер организации "Альянс врачей" – 24 канал) не боялась до этого.

Что известно об Анастасии Васильевой?

Это руководительница правозащитной организации "Альянс врачей", которая сообщила об эпидемии "внебольничной пневмонии", вспыхнувшей в стране в разгар мировой пандемии коронавируса. По ее словам, российские власти ищут способ скрыть настоящие масштабы COVID-19 в стране и жертвуют ради этого безопасностью медицинского персонала.



2 апреля полиция Новгородской области обвинила членов организации в нарушении режима самоизоляции, и задержала Васильеву и некоторых участников "Союза врачей".

Игорь Яковенко рассказал, что известный российский пропагандист Владимир Соловьев очень много лгал в отношении Анастасии Васильевой. Поскольку он выбирает людей, которые говорят правду, и пытается их "облить нечистотами".



Анастасия Васильева, Владимир Соловьев / Коллаж 24 канала

Журналист отметил: нельзя сказать, что сейчас в России массовое бесстрашие. По его мнению, еще все впереди.

Когда до конца апреля 2020 года у миллионов людей, я думаю, что это десятки миллионов, закончатся средства для существования, вот тогда появится бесстрашие. Я думаю, что к этому вера тоже закончится. Думаю, что Россию ждут тяжелые времена,

– сообщил Игорь Яковенко.

Он также рассказал, что в Москве, в основном, придерживаются карантина. Однако в регионах несколько иная ситуация. Например, в Новосибирске глава субъекта федерации сказал, что он готов прервать этот нерабочий месяц, и, так сказать, "открыть регион для пандемии".

По словам журналиста, это связано с тем, что исчезла и вертикаль правления, которую создал Путин, и которая была гордостью российских информационных войск.

Путин исчез, его нет. На сегодня президента в стране нет. Он все отдал правительству. Правительство – техническое, не является "разводящим". Был единственный "решала" – Путин, сейчас "решалы" нет. Он занимается личной гигиеной,

– добавил Игорь Яковенко.

Коронавирус в России: что известно

По состоянию на 7 апреля, в России официально подтвердили 7 497 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. В общем COVID-19 зафиксировали в 80 российских регионах.

За сутки от коронавирусной инфекции умерли еще 11 человек. Всего с начала распространения вируса в России зафиксировали 58 смертей. 494 человека выздоровели.

Правила, которые необходимо соблюдать / инфографика 24 канала