Россия использует международные площадки для распространения своей лжи

Россия начинает полномасштабную игру против своих оппонентов, в том числе и Украины, по дискредитации на оружейной теме.

Буквально на днях поднимал тему очередной попытки наших "восточных соседей", уже через украинские ресурсы раскрутить тему поставок оружия Украиной в Ливию вопреки эмбарго, как пошел очередной удар по Украине, но не из-за океана, а из-за поребрика. Наброс этой фейковой информации осуществлялся, как ни странно, но под аккомпанемент целого ряда очень важных событий, что и не удивительно.

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Во-первых, Россия на протяжении сентября будет главенствовать в Совбезе ООН, что дает ей возможность поднимать темы удобные, в первую очередь, именно ей. И, как факт, создаваемые – именно ей.

Во-вторых, намедни в Москве открылась вторая международная конференция "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", проходящая в Центре международной торговли.

Причем, уже вчера в ходе этой, так называемой конференции, произошла грубая и бездарная манипуляция фактами, позволившая обвинить, пока только информационно, Украину в поставках гранатометов УАГ-40 филиалу ИГИЛ в Нигерии – группировке Боко Харам.

Разумеется, этот фейк мы пресекли на корню, но все же, он имел место, что в очередной раз демонстрирует – Россия использует международные площадки для позиционирования и распространения своей лжи по всему миру.

Например, более чем уверен, что давно себя изжившая тема с украинскими транспортниками Ил-76ТД, уничтоженными в Ливии, проявит себя как на Совбезе ООН, так и в ходе московской международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом". Ведь не зря именно 4 сентября, под аккомпанемент заявления председательствующего в Совбезе постпреда РФ Василия Небензя, прокатилась соответствующая волна с обвинительными акцентами на Украину в поставках оружия в Ливию в украинском информационном пространстве, ссылающихся на мертвый сайт NEWS, оживший именно к этой дате и этому заявлению. Кстати, NEWS – это тело с киевской пропиской. Но, не отвлекаемся.

Очевидно, что воспользовавшись главенством в ООН, а так же организовав типа международную конференцию, через которую уже вещаются манипуляции и фейки, Россия будет максимально насыщать информационное пространство нарративами против Украины и не только.

Например, начиная с 2 сентября получила второе дыхание российская оружейная прокладка между Москвой и Европой – болгарка Диляна Гайтанджиева, давно уже раскрытая как распространительница ложной информации с использованием излюбленных российскими силовыми структурами "подметных писем" – добавлением ложных документов в массив реальных. Очередной же фейковый, но и такой же как и предыдущие (в частности по Азербайджану) бездарный удар Диляны был нанесен по США.

А потому, да, председательство РФ в ООН, открыло этой стране-агрессору, серьезный информационный плацдарм для посылов в пространство лживых нарративов. При этом данная страна агрессор, будет упоминать всех своих политических, геополитических и мировоззренческих противников, но только не саму себя любимую, оружие которой можно наблюдать на вооружении Талибана, Хезболлы, колумбийских наркокартелей, FARC, РПК, ИГИЛ, "ДНР" и "ЛНР" и т.д.

Увы, но ООН приютило змею на своей груди. Полезно ли это со стратегической точки зрения? Откровенно – спорно. Пока только, серьезный ущерб, но нулевая польза, как для самой организации, так и мировому сообществу.

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