"Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео

Підлі, ниці і гнилі. Просто зараз на території окупованого Донецького аеропорту бойовики використовують буржуйки, що їх під час запеклих боїв "кіборгам" передавали волонтери.

Один із представників батальйону окупантів "Спарта" зухвало демонструє металеву пічку з українським гербом та написом "Волонтерська допомога". Секундою пізніше вже інший окупант розповідає, що за Україну продовжують воювати професіонали.

Так от!

Ми знаємо, що бойовики відстежують сторінку фонду. Тому, користуючись можливістю, передаємо: за Україну воюють не просто професіонали – свою рідну землю відстоюють патріоти, за кожним з яких стоїть цілий народ. Народ, який до останнього подиху буде боронити свою Батьківщину. Народ, який, попри складнощі, підтримує своє військо та наближає нашу спільну перемогу.

Допомогти нашим захисникам можна тут.

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