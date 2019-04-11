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      Россия отправит крейсер "Москва" на покой

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      На ремонт крейсера "Москва" денег нет
      На ремонт крейсера "Москва" денег нет / Фото из открытых источников

      Похоже, Черноморский флот ВМФ РФ окончательно лишается своего флагмана.

      Еще в январе ВМС России приняли решение об отправке ракетного крейсера "Москва" на 13-й судоремонтный завод для возвращения ему хотя бы ходовых возможностей. Но даже это оказалось, мягко говоря, не по силам российским корабелам.

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      По состоянию на сегодня крейсер продолжает находиться в полной неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы, которая имеет целый ряд вариантов – от банального ремонта, что бы хотя бы "плавал", и модернизации (на которую "денег нет" в бюджете минимум до 2021 года) до сдачи в утиль.

      И вот 7 апреля стало известно, что в течение 30 дней судьба крейсера будет окончательно решена. Конечно же, экипаж "Москвы" поголовно высказываются за ремонт и модернизацию, но в экспертном совете бытует мнение, что ремонт, модернизация и последующее содержание данного корабля – не целесообразны.

      А потому в ближайшие дни можно ожидать хорошую новость (для нас) – ракетный крейсер отправят в утиль. Тем самым с шахматной доски удет единственный в Черном море корабль, который не может потопить ПКР "Нептун" с одного попадания. Новость про "Москву" также может быть оптимистичной – крейсер отправят на ремонт и модернизацию. Почему это оптимистичная новость? Да потому, что в нынешнее время ремонт и модернизация для российских кораблей сравнима с тем же самым забвением.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости России Новости политики Деньги
      Источник: Facebook
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