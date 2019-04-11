12:16
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, 10 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Отставной подполковник
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Отставной подполковник

      Россия превращает Крым в наркопритон

      191
      Наркотики используют в Крыму, как инструмент влияния на мозги
      Наркотики используют в Крыму, как инструмент влияния на мозги / InfoResist

      После аннексии 2014 года – после "патриотического угара" – полуостров стал стремильно погружаться в угар наркотический.

      Российская "Новая газета" опубликовала страшную статью "Зависимость Крыма" о том, как "полуостров становится лидером среди российских регионов по обороту наркотиков".

      Читайте также: Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"

      Приехавшая из Москвы журналистка "копнуть глубоко" такую опасную тему, конечно, не могла. Но она – смелая, нужно признать. Барышня – прямым текстом написала то, о чем в Крыму предпочитают молчать – стыдливо или из боязни. Она права, когда утверждает, что после весны 2014 года начался, цитирую, "фантастический размах наркомании, поразившей, по оценкам местных активистов, половину, а то и две трети молодежи".

      Мы, крымчане, все это видим – обдолбанные на каждом шагу… Совсем юные девочки и мальчики – пустые глаза, трясущие руки… Шприцы в парках и подъездах – уже привычное дело… "Гордость нации" – Керченский мост – стал главной артерией наркотрафик (или точнее будет сказать "веной наркотрафика"?) Керченские таксисты уже карманы набили на наркоманах, которые мотаются на материк за дозой, если дилеры вовремя подвезти не успели…

      Знают ли о проблеме так называемые "власти Крыма"? Конечно, знают! Большинство из них жулики, но не слепцы. Знают ли о проблеме силовые органы? Естественно! Почему ничего не делают, кроме каких-то "показушных" поимок шляющихся по улице наркоманов? Может, потому, что это их бизнес или даже кого-то повыше – в Москве.

      И еще важный момент: наркотики – это не только бизнес. Наркотики – крутой инструмент влияния на мозги. Не только в медицинском смысле, но и, если хотите, – в социально-политическом. Когда человек ище новую дозу, он не думает ни про аннексию, ни про диктатуру, ни про нарушение прав человека… Такие особи современной России очень нужны!

      Читайте також: Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома

      blog_ava
      Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      11997
      Автор: Отставной подполковник
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Наркотики Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Россия превращает Крым в наркопритон
      сегодня , 12:02 Россия превращает Крым в наркопритон
      Отставной подполковник 191
      "Шазам!": 12-летний парень с магической силой трансформации во взрослого супермена
      сегодня , 11:30 "Шазам!": 12-летний парень с магической силой трансформации во взрослого супермена
      Юлія Ліпенцева 77
      Реформа децентрализации: как изменился маленький город за четыре года
      сегодня , 11:00 Реформа децентрализации: как изменился маленький город за четыре года
      Альона Захарова 107
      Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      сегодня , 10:01 Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      Злой Одессит 865
      Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      сегодня , 08:45 Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      264
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук