Россия признала украинские выборы - это сигнал, что она не будет расширять агрессию — Катерничук
По мнению лидера "Европейской партии Украины" Николая Катеринчука, тот факт, что Россия признала украинские выборы, означает, что она не планирует расширять агрессию.
То, что они планируют провести там какие-то выборы – это означает, что им нужна какая-то опора в том регионе. Им необходимо создать там полулегитимную структуру, - убежден Катеринчук.
Источник: Телеканал новостей "24"
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