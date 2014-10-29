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      Россия признала украинские выборы - это сигнал, что она не будет расширять агрессию — Катерничук

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      По мнению лидера "Европейской партии Украины" Николая Катеринчука, тот факт, что Россия признала украинские выборы, означает, что она не планирует расширять агрессию.

      То, что они планируют провести там какие-то выборы  это означает, что им нужна какая-то опора в том регионе. Им необходимо создать там полулегитимную структуру, - убежден Катеринчук.

      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Николай Катеринчук
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 29 октября 2014
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