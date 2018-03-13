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Россия танцует джигу на граблях – после отравления Скрипалей Путину нет спасения

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Британия дала Путину сутки на ответ по Скрипалю
Британия дала Путину сутки на ответ по Скрипалю / Колаж 24 Канал

Есть люди, которые наступив на грабли и испытав острую боль меж глаз, делают выводы и обходят любые грабли.

Есть люди, которые глядя на наступающих на грабли, предпочитают не проверять свой лоб на прочность и на грабли не наступают.

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А есть идиоты, которые наступив на одни грабли, тут же наступают на точно такие же другие, потом на третьи, а затем начинают танцевать джигу на граблях, не понимая, что удары по голове связаны с их танцами на граблях.

К последним относится и Путин.

Крым и Донбасс так ничему его и не научили. Теперь, после покушения на Скрипалей, он нарвался на следующие грабли. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, пообещала, что в среду, 14 марта, объявит об ответных мерах в отношении России из-за отравления Скрипалей.

У России есть сутки на разъяснения. Но достойного выхода из ситуации у Путина нет.

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Автор: Борислав Береза

Кто такой Сергей Скрипаль и что с ним произошло? Сергей Скрипаль – екс-офицер ГРУ России. 12 лет назад в РФ его осудили в шпионаже на пользу Британии. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын. В результате отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта в городе Солсбери Скрипаль и его дочь впали в кому.

Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Великобритания Новости России Украина – Россия Публикации Отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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