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Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?

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Путин
Путин / ИноСМИ

Намедни стало известно, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат), согласно закону "О государственной тайне" закрыла доступ к информации о 4,75% ВВП РФ.

В состав этой доли российского ВВП входит статистика, касающаяся гибридного ВПК, в том числе и госпрограмма перевооружений ВС РФ стоимостью более 22 триллионов рублей.

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Что же, отчасти можно понять причины, по которым Росстат решил засекретить эту информацию. Как-никак, вопросы обороноспособности страны не должны выводиться на публичное обсуждение и быть общедоступными.

С другой стороны, а не шанс ли это для нынешней российской власти устроить прощальное "пиливо" выделенных на перевооружение средств и воспользоваться законом для сокрытия самого масштабного оболванивания россиян со времен "приватизации"?

Дело в том, что за последние несколько лет госпрограмма перевооружений РФ и вправду преобразила ту армию, что досталась этой стране по наследству от СССР, но в большинстве своем, это преображение носит косметический характер. Косметический постольку, поскольку говорить о новых технологиях, опережающих время, и близко не приходится, а пошить новый камуфляж и модернизировать советский лом по силе не только "сверхдержаве".

В частности, флот до сих пор остается аутсайдером перевооружений. Мечты о новейшем суперавианосце так и остаются мечтами, как и о вертолетоносцах и эсминцах. Авиация так и не получит долгожданного серийного истребителя пятого поколения Су-57, равно как и целого ряда других образцов, таких, например, как вертолеты Ми-26. Сухопутные войска так и будут довольствоваться модернизацией Т-72 вместо перспективной платформы "Армата". И так далее.

Между тем, в 2017-м на разработку и закупку нового оружия в РФ выделили 1,4 триллион рублей. В 2018 планируют потратить 1,5 триллион рублей. Но, вопрос о том, где все это новое, высокотехнологичное вооружение, кроме как на стендах форумов и выставок, а также показательных силовых операций, остается открытым.

А потому, вовсе не исключено, что закрытость именно этой информации позволит на протяжении ближайшего десятилетия, в условиях санкций и ограниченного финансирования иных сфер, пилить лицам особо приближенным триллионные отчисления на армию без риска быть раскрытыми.

Раз так, то – мазаль тов!

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости Украины Публикации Новости России Деньги Новости политики
Источник: Злой Одессит
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