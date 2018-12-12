Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают

Луганчане скучают по прошлой жизни и не хотят слушать "кого попало".

Недавний концерт в Луганской филармонии имел несколько особенностей. Первое, это металлодетектор на входе. Он был не подключен и стоял чуть в стороне, но явно "дежурил" в ожидании грядущих мероприятий с "главой" "республики". И второе, был полный зал нарядных людей.

Такого количества зрителей я не помню с последнего летнего концерта симфонического оркестра "От классики до рока". Тогда аншлаг был все выступления, а билетов не было уже за неделю. Хотя, столько же зрителей было и на 80-летии филармонии в октябре, когда на тихой улице Ленина в старом центре негде было припарковаться. И вот первый декабрьский концерт симфонического оркестра "Музыка кино", полный зал нарядных людей и металлодетектор.

После, когда мы восторженно обсуждали концерт, наша приятельница сказала, что ей не хватает качественной музыки и концертов. До войны она посещала практически все мероприятия, которые были в Луганске. В этом был ее досуг и образ жизни. Она и сейчас пытается посещать все.

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Кроме филармонии, есть бесплатные концерты приезжих российских звезд шоу-бизнеса, которые практически все на одно лицо и с таким же качеством исполнения. Пытаясь вспомнить, хотя бы кого-то, я вспоминаю выступление Чичериной, Марка Тишмана, группы "Против правил", Анны Семенович, Ольги Кормухиной и…кажется все. Да, были еще концерты, их было много. Был Ираклий, но остальных мне уже не вспомнить. Для российского шоу-бизнеса это такие же забытые имена, как и для нас.

От того, что в Луганск едут именно такие артисты, закрадывается мысль, что они отбывают у нас какую-то повинность. Все та же знакомая говорит, что можно было бы присылать хороших исполнителей, пусть раз в год, но в обмен на тех, кто поет у нас на всех мало-мальски праздниках.

А праздники у нас отмечаются с особым размахом: День "ЛНР", День города, День шахтера, День работника легкой промышленности, День металлурга... Кажется, в этой канве торжеств не отмечали на театральной площади только День учителя и День библиотекаря. Но привязать к этим праздникам Анну Семенович было бы труднее.

Та же знакомая рассуждает, что ей очень хочется хороших концертов. И отвечает сама себе – с этим предложением ей нужно куда-нибудь в "министерство культуры", где эти концерты организовывают. Она готова платить за входные билеты, но получать от этого удовольствие, а не смотреть на группу "Против правил", которая на разогреве у Тишмана.

Конечно, для состояния войны говорить о насыщенной культурной жизни – нонсенс. Я не хожу на концерты на театральной площади – боюсь провокаций, не люблю толпу и пьяных. Не знаю тех, кто там поет. И еще, я за камерность. Не хочу слушать концерт, стоя на улице.

Таких, как я, много. Те, кто наполняет зрительный зал в филармонии, кто аплодирует стоя, кто долго не уходит и создает концертам аншлаг. И мы очень тоскуем по прошлой жизни, в которой были разные выступления на разные вкусы, а не только массовка Чичериной или Кормухиной.

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