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      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира

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      Бледные мечты России о вхождении в ТОП-5 экономик мира
      Бледные мечты России о вхождении в ТОП-5 экономик мира / best-news.com.ua

      В российской автократичной системе есть четкое распределение ролей между нижестоящим политикумом, и темы, озвучиваемые Путиным, являющиеся его коньком, никогда не прозвучат как от первоисточника от иного лица.

      К примеру, про комплексы "Авангард" мы вряд ли бы когда-нибудь услышим от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, как от первоисточника.

      С другой стороны, такие политики, как Дмитрий Медведев, после озвученных тех или иных тем Путиным, становятся их своеобразными настойчивыми и неугомонными ретрансляторами. И одной из таких тем является озвученная в прошлом году Путиным цель ввести Россию в топ-5 экономик мира.

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      Так, намедни именно Медведев подписал постановление, утверждающее план по вхождению России в этот самый топ-5, согласно которому целью РФ является вытеснение из лидеров Германии к 2023 году.

      Что же, в прошлом году я неоднократно в своих статьях отмечал, что для того, чтобы оказаться в топ-5 экономик мира, России необходимо ежегодно наращивать свой ВВП на 7%, при условии, что экономика остальных стран будет находиться в полном анабиозе, то есть, ее рост составит – 0%.

      Между тем, согласно официальным данным, рост ВВП РФ в прошлом году составил 2,3%, хотя реально аналитики склонны больше верить цифрам 1,8%-2%. В свою очередь за первый квартал 2019 года рост ВВП РФ составил небывало низкие 0,8%! Всего же в этом году российской экономике прогнозируют рост на 1,3%, хотя, судя по старту, реальный показатель может колебаться на уровне 1%.

      В Российском правительстве продолжают вещать о приближающемся экономическом рывке, однако, откуда таковому взяться сложно, сказать. И даже если он и будет, то, что у Медведева называют рывком?

      Оптимистичный прогноз на 2020-й год – 2%, с 3,1% в 2021-м, 3,2% в 2022-м и 3,3% в 2023-м. То есть, этот "рывок" представляет собой в действительности средний показатель по странам Восточной Европы за 2018-й год и более чем в 2 раза меньше необходимых 7% в год.

      Что забавно, пессимистичные прогнозы по росту ВВП РФ, не от официальных российских структур, а международных организаций, выглядят куда более пасмурно. Например, Oxford Economics пророчит ВВП РФ рост на 1,2% в 2020-м, а Economist Intelligence Unit — 1,6%. МВФ и вовсе рассматривает сценарий сокращения доли РФ в мировом ВВП до 2,79% к 2024 году.

      И, что самое главное, это все расчеты с учетом нынешней экономической ситуации в РФ, без рассмотрения введения новых санкций, которые значительно ухудшат экономические показатели. Например, ввода санкций против госдолга РФ или государственных финансовых учреждений, таких как Центробанк, и многое другое. Ведь, так или иначе, а за следующие 5 лет многое может случиться со страной, гибридные интересы которой вразрез идут с экономическим и общенациональным благополучием.

      Встают с колен? Не думаю.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Владимир Путин Дмитрий Медведев
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