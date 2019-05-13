Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира

В российской автократичной системе есть четкое распределение ролей между нижестоящим политикумом, и темы, озвучиваемые Путиным, являющиеся его коньком, никогда не прозвучат как от первоисточника от иного лица.

К примеру, про комплексы "Авангард" мы вряд ли бы когда-нибудь услышим от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, как от первоисточника.

С другой стороны, такие политики, как Дмитрий Медведев, после озвученных тех или иных тем Путиным, становятся их своеобразными настойчивыми и неугомонными ретрансляторами. И одной из таких тем является озвученная в прошлом году Путиным цель ввести Россию в топ-5 экономик мира.

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