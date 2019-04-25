22:44
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Блог Соцсети

      Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается

      2205
      Раздача российских паспортов на Донбассе: в чем же загвоздка?
      Раздача российских паспортов на Донбассе: в чем же загвоздка? / Bigmir.net

      Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

      Коротко про так называемую "раздачу российских паспортов в "ЛДНР":

      1. Пробежался по местным пабликам и группам. Настроение там однозначно скептическое – люди в оккупации, бегло изучив российское законодательство, убеждаются, что их ждет тягомотная процедура, порядок которой зависит от обоснованности претензий на российское подданство (всплывают аббревиатуры РВП, ПНЖ и упоминается такая же малоинтересная программа "воссоединения соотечественников", как образец). То есть, всем раздавать паспорта направо и налево не будут, – это по ту сторону линии разграничения понимают прекрасно.

      Читайте также: Путин объяснил паспортизацию жителей оккупированного Донбасса

      2. В ход моментально идут экзотические теории про эрзац-паспорта ограниченного действия и грядущее разделение населения ОРДЛО на "элиту" (силовики + чиновники), которую обеспечат российскими паспортами по ускоренной процедуре, и простых неграждан, которых отправят по длинному пути.

      Повторюсь, эйфории не наблюдается. И вообще, такое впечатление, что по эту сторону линии разграничения новость про "раздачу паспортов" произвела куда больший эффект.

      3. Темники про раздачу паспортов (в начале апреля, якобы сразу после первого тура выборов), активно разгоняли в марте. А между двумя турами эту тему вдруг резко притормозили на официальном уровне – я делал об этом сюжет для Донбасс Реалии.

      Ну и у нас возникал вопрос, разыграют ли эту карту после победы Зе? Разыграли. Думаю, что повлияли результаты Зе на Донбассе (моя родная Луганская область, например, дала Зеленскому больше всего процентов).

      В Кремле испугались, что простые неграждане ОРДЛО, слишком уж преисполнятся необоснованных надежд на скорое воссоединение с остальной частью страны. Эти надежды нужно было перебить своим информповодом. Перебили, как смогли. А возымеет ли эта новость эффект – смотри пункт 1.

      Автор: Андрій Діхтяренко

      Читайте также: Как Россия готовилась к выдаче своих паспортов на оккупированном Донбассе

      blog_ava
      Кто не проголосовал за закон о государственном языке: список
      сегодня
      1823
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Публикации Новости Луганска Новости Донецка Российская пропаганда
      Источник: Facebook
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      сегодня , 22:10 Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      Блог Соцмережі 2202
      Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      сегодня , 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      Світлана Попова 410
      Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      сегодня , 20:14 Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      360
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сегодня , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 334
      Закон про мову: що змінилося?
      сегодня , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук