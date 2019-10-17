Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля

Визит скандального журналиста Бориса Корчевникова вызывает много вопросов.

Намедни многих взбудоражила новость о том, что в Украину, совершенно свободно въехал известный российский пропагандист, гендиректор "гундяевского" телеканала "Спас" – Борис Корчевников. Официально, он приехал в Киев на международный кинофестиваль православного кино "Покров", а заодно решил заехать в Киево-Печерскую Лавру, дабы оказать ей посильную финансовую помощь в вопросе восстановления монастырской больницы.

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Но так ли это на самом деле и действительно ли Борис приезжал в Украину для сотворения благих дел? Небольшой спойлер: конечно же – нет. А теперь, что называется, все по полочкам и начнем с самого мероприятия, на которое приехал пропагандист.

Кинофестиваль православного кино "Покров" проходит под патронатом народного депутата Украины Андрея Деркача. Того самого депутата Деркача, который буквально на днях вынырнул из небытия в свете как инициации уголовного дела о вмешательстве Украины в выборы США, так и весьма скандальной пресс-конференции. На ней Деркач обнародовал документы, якобы подтверждающие тот факт, что первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет, опять же, якобы, предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

При этом Андрей Деркач, потомственный "чекист" в третьем поколении (дед служил в НКВД, отец выкормлен в лонах КГБ), в рамках своего "наброса" делает акценты на вину Петра Порошенко в ухудшении двухсторонних отношений Украины и США, а также возникшего уже сейчас скандала.

И вот, проходит всего-то неделя, а российский пропагандист, который был даже доверенным лицом Владимира Путина, приезжает на кинофестиваль организованный Деркачем. Зачем, посмотреть православные киношки? Отнюдь, ведь в его функции и задачи входит не удовлетворение своих киноманческих потребностей, а осуществление связи между кураторами и исполнителем.

В данном случае, я бы хотел привести не столь давний пример, когда главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов прибыл в Украину для передачи президенту Владимиру Зеленскому письма от матери Кирилла Вышинского, главреда портала РИА "Новости-Украина", тогда еще содержавшегося под стражей по делу о госизмене. На деле же Венедиктов выполнял роль связного с передачей ЦУ Вышинскому о том, как ему в ближайшие месяцы следует себя вести.

И в этом нет ничего удивительного, ведь в условиях, когда почту могут взломать и прочитать, приватное сообщение в одном из мессенджеров вскрыть, а телефонный разговор прослушать, именно такого рода связные представляют собой наиболее надежный способ передачи ценных указаний и получения отчетов о проделанной работе.

Использование же для этих целей российских журналистов, медийных персон и "якобы" оппозиционеров российской власти, дело тоже вполне привычное и более того, берущее свои начала еще в эпоху безраздельного господства КГБ.

Что известно о пропагандисте Корчевникове?

В 2014 году СБУ запретила Корчевникову и другим российским пропагандистам въезд в Украину. В ведомстве уточняли, что срок действия соответствующего постановления устанавливался в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет. Вероятно, в Корчевникова уже истек срок запрета.

Кроме того, он ранее попал в базу сайта "Миротворец".

В прошлом году Корчевников стал доверенным лицом Путина на выборах президента России-2018.

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