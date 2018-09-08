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Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"

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Падение рубля
Падение рубля / Интерфакс

Собственно, ускорение, о котором я два дня назад писал в всоей статье, придано и весьма успешно!

Конечно, один момент в совместном заявлении лидеров США, Франции, Германии и Канады о полной поддержки позиции Великобритании в отношении России, касающийся фразы о "почти наверняка" одобренной химической атаке в Солсбери правительством РФ, немного смущает, но пока это упустим из виду.

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Главный эффект – это переполох в курятнике. Переполох как в гибридном медийном пространстве, так и на рынках РФ. И если в первом случае провал ГРУ решили заткнуть говорящими головами в ярких, несуразных нарядах, то во втором заполнять нишу попросту нечем.

Так, благодаря "новичку" российский рубль смог в сентябре поставить новые рекорды падения, преодолев сразу две психологические отметки. На сегодняшнее утро российская национальная валюта торговалась с долларом на отметке 69,40 рублей, упав за сутки с позиции 68,20, а евро застыло в реверансе на 80,60 рублей, опустившись за сутки с 79,20 рублей.

При этом страховые риски Российской Федерации так же продемонстрировали рекордные показатели, а именно – стоимость страховки от дефолта по госдолгу впервые в 2018 году показала 173 базисных пункта.

Что же, до предоставления в ООН доказательств отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля кадровыми офицерами ГРУ МО РФ Александром Петровым и Русланом Бошировым, то осталось не так много времени. Еще есть возможность собрать чемоданы и свалить за политическим убежищем.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Деньги Публикации
Источник: Злой Одессит
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