09:48
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Блог Медиа

      Российско-белорусские отношения под вопросом, или Чего Путин долго не простит Лукашенко

      4298
      "Старая" Речь Посполитая
      "Старая" Речь Посполитая / Тwitter.com/AmbJohnBolton

      Фотографию, на которой советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встречается с руководителями советов безопасности Беларуси, Польши и Украины, один из российских Telegram-каналов задорно окрестил "атлантической дугой".

      Определение более чем странное, если вспомнить об участии во встрече секретаря Совбеза Беларуси – страны, которая входит в ОДКБ. Но, тем не менее, в геополитической фантазии Джону Болтону не откажешь.

      Читайте также: Кто и как загнал Путина в крымский тупик?

      После визитов в Минск и Киев у него не было никакой настоятельной необходимости встречаться в Варшаве с секретарями украинского и белорусского Совбезов. Он и так уже провел достаточно обстоятельные переговоры с первыми лицами – Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским, а при необходимости мог позволить себе дополнительные консультации с руководством советов безопасности. В Варшаве можно было бы ограничиться общением с руководством Бюро национальной безопасности Польши.

      Тем не менее, Болтон предпочел совершенно другой формат – собрать за одним столом, на одной фотографии представителей Польши – страны, которая входит в НАТО, Украины – страны, которая в НАТО стремится, и Беларуси – страны, которая входит в ОДКБ.

      Не вызов Кремлю, а пренебрежение Россией

      Тем самым он продемонстрировал, что на востоке Европы может сложиться совершенно другое пространство безопасности – не аппендикс Москвы, но "старая" Речь Посполитая (для полноты картины не хватало только представителя Литвы). Показал, что секретарь белорусского Совбеза Станислав Зась, который в 2020 году станет генеральным секретарем ОДКБ, может обсуждать вопросы безопасности своей страны в обществе высокопоставленного американского чиновника и руководителей совбезов стран-соседей.

      Это даже трудно назвать вызовом Кремлю. Это – пренебрежение Россией и ее представлением о своих геополитических интересах. Да, конечно, трехсторонняя встреча в формате США-Польша-Украина никого бы в Москве особо не удивила, разве что заставило бы сокрушенно вздохнуть по поводу внешней политики нового украинского президента Владимира Зеленского. Но Беларусь!

      Этого Лукашенко долго не забудут

      Понятно, что такая встреча не могла бы пройти без личного одобрения Александра Лукашенко – белорусский президент прекрасно понимал, на какие именно переговоры и в каком формате он направляет своего секретаря Совбеза. Понятно, что это может иметь далеко идущие последствия для российско-белорусских отношений – потому что в Москве тоже прекрасно понимают, что на самом деле произошло в Варшаве. И этого Лукашенко долго не забудут. Это даже не визит Болтона в Минск, это – претензия на геополитику в ее американском понимании.

      Важно и другое: в этом самом американском понимании – по крайней мере, если говорить об администрации президента – вопросы демократии и прав человека отходят на второй план перед вопросами лояльности и готовности считаться с национальными интересами США. В этом смысле внешняя политика Дональда Трампа начинает все в большей степени напоминать внешнюю политику времен, например, Ричарда Никсона и сближения с КНР, чем внешнюю политику Билла Клинтона и Барака Обамы. А это в свою очередь меняет расстановку сил на постсоветском пространстве.

      Потому что может оказаться, что совершенно не обязательно быть большим либералом и демократом, чтобы сотрудничать с США. И вечная проблема – если ты не демократ и не соблюдаешь права человека, то сможешь иметь дело только с Москвой – перестает быть проблемой.

      Теперь для тебя самое главное – Трамп и его понимание интересов США, а вовсе не демократия.

      Автор: Виталий Портников

      Актуально: Россия потеряла Украину безвозвратно

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: уже погибли 5 человек, в том числе дети
      сегодня
      1466
      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Польши Новости США Владимир Путин Публикации Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: Belsat TV
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      900
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1003
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук