Цены на бензин неуклонно растут. Вероятнее всего, что эта тенденция сохранится до сентября. Как рост цен на топливо может повлиять на экономику и можно ли его остановить – читайте дальше.

Цены на топливо начали расти с конца июня и уже в среднем выросли на 90 копеек. Например, 29 июля на заправках Киева литр бензина в среднем стоил 25,99 гривны. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Почему выросли цены на бензин и как это влияет на другие товары

По словам экспертов, причин несколько: цена на нефть на мировом рынке выросла втрое, постепенное ослабление курса гривни и рост спроса после снятия карантинных ограничений.

Примерно 60 – 70 копеек осталось как потенциал для дальнейшего роста. Если ничего не изменится с курсом, если не изменятся котировки на границе,

– пояснил Геннадий Рябцев.

Впрочем, рост цен на бензин может иметь и прямое влияние на экономику. Ведь в стоимость товара также входит и цена за его транспортировку. "Они являются индикаторными ценами. То есть по ним люди определяют свое восприятие уровня инфляции", – отметил Ярослав Жалило, экономист.

"А это означает: когда они выстраивают цены, на которые они влияют – это будет цена на петрушку, или на какой-то товар – они уже закладывают свои инфляционные ожидания, а также определенный уровень инфляции", – добавил он.

Обратите внимание! Эксперты отметили, что этим фактором могут и манипулировать. Ведь повышением цен на бензин удобно оправдывать подорожание собственных товаров. Зато крупный бизнес может и не почувствовать повышения цен на топливо.

"Как показывают наши исследования, топливная составляющая даже в сфере транспорта, где, казалось бы, это очень существенный фактор, не превышает 15%. А в аграрной сфере и в промышленности этот фактор является минимальным", – заверил аналитик Сергей Куюн.

Когда цены на топливо перестанут расти

Кроме того, сегодня одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Украину остается Россия. Страна-агрессор может в любой момент повлиять на объемы поставок.

Рябцев отметил: поскольку рынок нефтепродуктов является открытым и то же самое дизельное топливо может поставляться не только из РФ, это может привести лишь к временному воздействию, которое все же может быть существенным. Все зависит от объемов нефтепродуктов, которые могут быть заблокированы на границе.

Сейчас мировые цены на нефть стабилизировались. Кроме того, гривна также перестала обесцениваться. Если эти факторы и дальше будут оставаться стабильными, по мнению экспертов, уже в сентябре можно ожидать прекращения роста цен на бензин.