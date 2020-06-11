В правительстве считают экономическую ситуацию в Украине сложной, но не критической. В то же время Кабмин прогнозирует возобновление роста украинской экономики уже с третьего квартала 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что пока украинская экономика находится в кризисной ситуации. В то же время коллапса в Украине не произошло. Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю 100 дней правительства, сообщает 24 канал.

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Как Шмыгаль описал нынешнюю ситуацию в украинской экономике

Он назвал экономическую ситуацию сложной. В то же время правительство не предусматривает неожиданностей, которые спровоцируют полный провал экономики.

Шмыгаль не видит критических угроз для экономики Украины в течение ближайших нескольких месяцев. Премьер также добавил, что с оптимизмом наблюдает реализацию экономических и бюджетных мер в 2020 году.

Второй квартал провален из-за карантина. А сейчас экономика стабильна. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она стабильная. Мы не видим сегодня коллапса, или конца света, конца экономики,

– заверил глава правительства.

Когда украинская экономика начнет расти

По данным Дениса Шмыгаля, с третьего квартала 2020 года ожидается рост экономики Украины.

Он отметил, что эти данные базируются на макропрогнозах экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка.

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Что известно о программе правительства Шмыгаля

Известно, что это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – это антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства.

Программа предусматривает ряд социальных и экономических приоритетных направлений работы Кабмина. Правительство подчеркнуло, что важнейшим является преодоление вызовов для жизни и здоровья украинцев, а уже следующим – восстановление экономического роста.

Программа предусматривает:

Развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;

Соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;

Защита территориальной целостности и суверенитета Украины, обеспечение реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Обратите внимание! Первую редакцию программы деятельности Кабмина не поддержала Верховная Рада. Новую программу на рассмотрение Рады планируют вынести 18 – 19 июня 2020 года. Больше о приоритетах программы читайте здесь.