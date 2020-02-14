Рост экономики Украины замедлился: неожиданные причины

В Государственной службе статистики отметили, что в четвертом квартале 2019 года рост экономики Украины замедлился с 4,1% до 1,5%. Минэкономики прокомментировало ситуацию и отметило, что замедление вызвали несколько факторов, в том числе и погода.

Министр развития экономики Тимофей Милованов отметил, что замедление экономики в конце года было ожидаемым и прогнозируемым, сообщили в Минэкономики.

Интересно! Почему украинские фермеры могут потерять до 700 миллионов долларов

Главные причины замедления роста экономики:

Негативные тенденции на внешних рынках . Цены на черные металлы существенно упали. По сравнению с 2018 годом на 10 – 15%. В результате уменьшилось металлургическое производство, что имело наибольший вклад в общее падение промышленности.

. Цены на черные металлы существенно упали. По сравнению с 2018 годом на 10 – 15%. В результате уменьшилось металлургическое производство, что имело наибольший вклад в общее падение промышленности. Ограничение международной торговли со стороны США , за которым следовали количественные ограничения ЕС и Египта, новые торговые ограничения со стороны России, введенные в действие в конце 2018 года.

, за которым следовали количественные ограничения ЕС и Египта, новые торговые ограничения со стороны России, введенные в действие в конце 2018 года. Проблемы с логистикой . В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов.

. В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов. Теплые погодные условия . Они были весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы и соответствующего падения в поставках электроэнергии, газа и пара.

. Они были весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы и соответствующего падения в поставках электроэнергии, газа и пара. Меньший урожай сахарной свеклы, фруктов и овощей, имел важное влияние на пищевую промышленность.

В то же время в ведомстве добавили, что отдельные отрасли демонстрируют высокие результаты. Это происходит вследствие инвестиций предыдущих лет. В частности, речь идет о фармацевтическом производстве, которое возросло на 5,1%, а также производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 4,3%, химическом производстве – на 3,3%.

Как в целом росла украинская экономика в 2019 году?

Год начался с роста экономики на уровне 2,5%, во втором квартале показатель увеличился почти вдвое и составлял 4,6%. В третьем квартале уровень роста экономики был на уровне 4,1%.

Вместе с тем за последний год ощутимо снизились темпы инфляции. Нацбанк объясняет это подорожанием среднего курса гривни в 2019 году. Дополнительно этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания.

Какими были темпы инфляции за последний год

В январе 2020 года темпы потребительской инфляции снизились до 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Для сравнения в период декабрь 2018 – декабрь 2019 этот показатель был ощутимо больше и составлял 4,1%.

В 2019 году некоторые продукты подешевели. Больше всего подешевели яйца. Их стоимость упала на 15,5%. А цены на одежду и обувь только снижались. В среднем за 2019 одежда подешевела на 3%, а только за один месяц 2020 – на 5,5%.

Больше о том, как изменились цены – читайте в материале 24 канала.