Рост курса доллара в Украине после введения военного положения – временное явление, – НБУ

Рост курса валют в Украине после объявления военного положения происходит в основном в результате влияния ситуативных и психологических факторов. Такая ситуация является временной.

Об этом в Facebook написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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Это все носит временный характер. Национальный банк внимательно отслеживает состояние и тенденции валютного рынка и готов, в случае необходимости, к проведению валютных интервенций с целью недопущения резких или чрезмерных колебаний курса гривны. Сейчас объем международных резервов НБУ составляет 17,8 миллиарда долларов,

– написал Данилишин.

Он также заверил, что банковская система Украины обеспечивает полнофункциональный и бесперебойный режим работы.

Председатель Совета НБУ отметил, что введение военного положения в Украине на срок 30 дней не несет непосредственных негативных последствий для экономики страны и пока нет фундаментальных причин для снижения темпов экономического роста.

"Однако, при наличии соответствующих внешнеполитических факторов, возможное продление действия военного положения может создать соответствующие предпосылки для снижения темпов экономического роста в следующем году", – добавил Данилишин.

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Напомним, 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а 24 украинских моряка попали в плен и были арестованы. Россия также задержала 3 захваченные украинские корабли.

Поэтому 26 ноября в 10 областях Украины был введен режим военного положения, который официально начал действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.

По состоянию на 29 ноября по данным НБУ, курс доллара в Украине составляет 28 гривен 26 копеек, а стоимость евро составляет 31 гривну 89 копеек.