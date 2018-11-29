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      Рост курса доллара в Украине после введения военного положения – временное явление, – НБУ

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      Рост курса доллара в Украине после введения военного положения – временное явление
      Рост курса доллара в Украине после введения военного положения – временное явление / Фото с открытых источников

      Рост курса валют в Украине после объявления военного положения происходит в основном в результате влияния ситуативных и психологических факторов. Такая ситуация является временной.

      Об этом в Facebook написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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      Это все носит временный характер. Национальный банк внимательно отслеживает состояние и тенденции валютного рынка и готов, в случае необходимости, к проведению валютных интервенций с целью недопущения резких или чрезмерных колебаний курса гривны. Сейчас объем международных резервов НБУ составляет 17,8 миллиарда долларов,
      – написал Данилишин.

      Он также заверил, что банковская система Украины обеспечивает полнофункциональный и бесперебойный режим работы.

      Председатель Совета НБУ отметил, что введение военного положения в Украине на срок 30 дней не несет непосредственных негативных последствий для экономики страны и пока нет фундаментальных причин для снижения темпов экономического роста.

      "Однако, при наличии соответствующих внешнеполитических факторов, возможное продление действия военного положения может создать соответствующие предпосылки для снижения темпов экономического роста в следующем году", – добавил Данилишин.

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      Напомним, 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а 24 украинских моряка попали в плен и были арестованы. Россия также задержала 3 захваченные украинские корабли.

      Поэтому 26 ноября в 10 областях Украины был введен режим военного положения, который официально начал действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.

      По состоянию на 29 ноября по данным НБУ, курс доллара в Украине составляет 28 гривен 26 копеек, а стоимость евро составляет 31 гривну 89 копеек.

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Военное положение в Украине НБУ Курсы валют Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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