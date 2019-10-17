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      Рост стоимости добычи руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, – Волынец

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      Михаил Волынец
      Михаил Волынец / radiosvoboda.org

      Решить трудовой вопрос может только умение государства изучать рынок труда и четкая стратегия развития.

      Принятие законопроекта 1210 в существующей редакции станет одним из новых факторов, которые резко спровоцируют очередной поток и без того сильной трудовой миграции украинцев, сказал в интервью "5 канала" народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

      Это "гвоздь" в экономику, который приведет к уменьшению заработных плат на предприятиях, и ни в коем случае – к их увеличению. А также к неконтролируемой миграции,
      – отметил Волынец.

      Вопрос трудовой миграции актуален для Украины уже не один год. Сильный дефицит рабочих рук уже давно испытывают все отрасли экономики. Согласно опросу Research&Branding Group, общий потенциал украинской миграции – 5 миллионов граждан.

      Как показывает опыт стран ЕС, решить трудовой вопрос может только умение государства изучать рынок труда и четкая стратегия развития, основанная на анализе, а не на политическом популизме, считает Е. Кириченко, владелец международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (Польша).

      Напомним, сегодня одним из главных работодателей Украины является металлургический комплекс. Он обеспечивает рабочими местами около четверти всего промышленно-производственного персонала.

      blog_ava
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      Теги: Заробитчане Налоги Металлургия Налоговый кодекс
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