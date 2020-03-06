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      Ростислав Кисиль: Meest открыл 20 000 пунктов отправления посылок из Польши в Украину

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      По состоянию на 1 марта международная группа компаний Meest открыла в Польше 20 000 пунктов приема почтовых отправлений, тем самым стала лидером в сегменте отправки посылок из этой страны в Украину.

      Об этом сообщил президент компании Meest Ростислав Кисиль.

      "За два года нам удалось открыть 20 000 пунктов приема посылок Meest по всей Польше. Такой фантастический результат стал возможен благодаря слаженной работе нашей команды совместно с польскими партнерами. 6 000 с 20 000 точек приема отправления и получения посылок было открыто недавно в магазинах популярной торговой сети Żabka. Эти магазины, как и все остальные пункты Meest в Польше, расположены в удобных для наших клиентов локациях, неподалеку их домов или рабочих офисов, они работают до 23:00. Клиент может отнести туда свою посылку по дороге на работу или домой, или делая небольшие покупки. Наши соотечественники, которые работают и живут в Польше, уже давно убедились, что доставлять посылки в Украину с Meest – это быстро, надежно и значительно дешевле, чем с другими операторами или со знакомыми, не говоря уже об услугах любителей на рынке перевозок", – отметил Ростислав Кисиль.

      Напомним, партнерами Meest в проекте открытия пунктов отправления посылок в Польше также является Poczta Polska – 6 000 пунктов, InPost – 6 000, DHL – 2 000, торговые сети Epaka, TuWysylam и др. – 300 пунктов.

      Пункты приема-выдачи посылок обслуживает онлайн-портал по доставке посылок из Польши в Украину – paczkadoukrainy.pl, на котором можно онлайн создать отправление, распечатать декларацию и выбрать удобный пункт отправки посылки. Поэтому украинцы, которые находятся в Польше, быстро и легко могут отправить посылку в Украину, не выходя из дома, или воспользовавшись пунктами приема посылок Meest.

      Посылки доставляются в Украину из Польши в течение от 4 дней в зависимости от способа доставки.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Новости Польши
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