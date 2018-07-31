Ростислав Мельник: впервые подниматься в горы именно на Килиманджаро – это для смельчаков

Если ты, не дай Бог, упадешь, эти портеры все до одного разбегутся в разные стороны и внизу скажут, что ты потерялся. Никаких гарантий, никакой ответственности. Поэтому мы с друзьями договорились сразу: если хоть с одним из нас что-то случится, возвращаемся вниз все вместе.

Каждый амбициозный человек постоянно ставит себе новые цели, берет новую высоту для победы, в первую очередь, над собой. Успешный бизнесмен и меценат из Львова, президент строительной корпорация РИЕЛ Ростислав Мельник решил покорить одну из самых высоких точек мира – вулкан Килиманджаро. Это восхождение он посвятил 15-летию своей компании. А с собой взял трех друзей и три флага – Украины, Львова и строительной корпорации РИЕЛ. О том, меняется ли что-то в тебе после такого приключения, как подготовиться к восхождению на высоту, обязательно ли иметь с собой и чего категорически не стоит делать, если ты собрался на пик впервые, господин Ростислав поделился с нашим изданием.



Вершина взята!

Килиманджаро – это почти 5900 над уровнем моря. Как появилась идея "взять" эту гору?

- Это полная авантюра! Решение приняли совершенно спонтанно, в считанные минуты. Имею таких друзей, один предложил, трое других поддержали. Мы не знали, на что шли, совершенно не разобрались в ситуации. Знали только, что нас ждет большое приключение! Чем ближе к восхождению, тем лучше мы понимали, что легко не будет. Но лично для меня это был большой вызов, который я не мог не принять.

Какой была подготовка, учитывая, что Вы вообще впервые поднимались на гору, еще и сразу на такую ​​высоту?

- Скажу правду – подготовка у нас была несерьезная (смеется – ред.). Но это мы поняли только тогда, когда прибыли на место и начали подъем. Мы посмотрели информацию в интернете, встретились с несколькими людьми, которые уже были там. Один знакомый вообще недавно спустился с Эвереста. Мы были в себе уверены, потому что все регулярно и настойчиво занимаемся спортом в повседневной жизни. (Ред Р. Мельник – президент Федерации тенниса Львовщины, 8 лет занимается теннисом) Конечно, готовились физически и морально: кроме спорта, полгода до вылета не употребляли алкоголь и не курили. Также оформили медицинскую страховку на время восхождения – это обязательно. Прошли полное медицинское обследование, чтобы быть уверенными, что противопоказаний нет, принимали витамины и сделали прививку от желтой лихорадки, которая рекомендуется для Танзании.

Вы планировали путешествие самостоятельно или воспользовались услугами туристической компании?

- До Танзании мы долетели самолетом, покупали билеты самостоятельно. А там уже нас ждали представители компании, которая специализируется на таких авантюристах, как мы. Кстати, именно эта контора "поднимала" на Килиманджаро ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Там и переводчики, и повара и, конечно, те, кто помогает нести вещи – все они называются одним словом – "портеры".



Чтобы покорить Килиманджаро, нужны сила духа и верные друзья

Какие вещи брали с собой? Нужна ли специальная экипировка?

- Термоодежда, теплая одежда, ведь чем выше вверх, тем холоднее, специальная обувь, палатки, спальный мешок. Также фонарики различных типов, ножи, огонь, павербанки. Такой себе скаутский набор. Ну, и конечно, некоторые базовые лекарства.

Сколько дней продолжалась экспедиция?

- Уже на месте, в Танзании, с момента отъезда и до момента возвращения в отель после спуска прошло восемь дней. За восемь дней мы поднялись и спустились с Килиманджаро. Но, к сожалению, перед подъемом никто не рассказывает о реальном положении вещей, о котором надо знать, особенно таким новичкам, как мы.

Например?

- Например, в конце подъема, в последнем лагере, где мы сделали привал, было около тридцати других групп со всего мира. Так вот, пообщавшись с ними, выяснили, что никто не поднимается на такую ​​высоту впервые. То есть до Килиманджаро люди имели другие экспедиции, ниже по высоте. Соответственно "путь" к Килиманджаро был постепенным и взвешенным. Оказалось, что Килиманджаро для многих четвертый, а то и пятый подъем. До этого должны быть такие горы, как Казбек, Монблан и тому подобное.

Разница не большая, примерно 1000 метров в обоих случаях. Дело только в высоте?

- На самом деле, это большая разница. Килиманджаро – самая высокая высота перед так называемыми "семитысячниками" типа Эвереста. Но есть и другие, такие же важные особенности. Во-первых, на такой высоте больше ощущается нехватка кислорода. Во-вторых, Килиманджаро – это вулкан, хоть и не действующий. Он выделяет сероводородный газ, который вызывает хоть и незначительное, но отравление. Ко всему – "горная болезнь", которая может поразить каждого, несмотря на то, хорошо ли ты физически подготовлен или нет. А особенно, когда впервые поднимаешься на такую ​​гору. Мы, конечно, обо всем этом слышали и читали, но пока не почувствуешь все на себе, трудно реально оценить, что тебя ждет. Это тошнота, расстройство желудка, сильная головная боль, от которых никакие лекарства не помогают. Все эти факторы проявляются где-то на высоте 3000 м. Чтобы уменьшить риски проявления горной болезни, примерно за два месяца до экспедиции мы с товарищами начали принимать различные препараты: для повышения гемоглобина в крови и для улучшения мозгового и капиллярного кровообращения. Также принимали поливитамины с повышенным содержанием минералов, предназначенные для спортсменов. Думаю, в частности, благодаря этому, смогли "взять" такую ​​высоту.

Путешествие на гору Килиманджаро

Вы говорили, что понимали, что будет сложно. Но, кажется, не понимали, насколько?

- Именно так ... Я назвал лишь несколько факторов, связанных с физиологией. Дело в том, что я по образованию медик, поэтому понимаю, что проблем могло быть гораздо больше. Например, у некоторых людей горная болезнь может проявляться также в непредсказуемых перепадах эмоционального состояния – от эйфории до депрессии. Но есть и более серьезные вещи. Такие, как отек легких или отек мозга. И это также невозможно спрогнозировать. Человек может думать, что ему просто трудно идти, не понимая реальную опасность. А еще тахикардия – в первый же день пульс 110. Давление – 160. У всех. Где-то на второй день мы самостоятельно определили, кому и с каким темпом идти. Двое шли впереди и быстро, двое – сзади и медленнее.

Какие функции выполняли люди, сопровождавшие Вас, "портеры", только несли вещи?

- По сути – да. Проблема как раз в том, что среди всех людей, а их было 32, нет ни одного медика, ни спасателя. А самая высокая вертолетная спасательная станция расположена на высоте примерно 3600 метров. Это где-то 30 км от самого пика. То есть, если с человеком что-то случится, он просто не дойдет. Его даже не донесут. Конечно, есть вариант доставки на носилках, но и к ним от пика около 15 километров непроходимыми путями. К слову, если ты, не дай Бог, упадешь, эти портеры все до одного разбегутся в разные стороны и внизу скажут, что ты потерялся. Никаких гарантий, никакой ответственности. Поэтому мы с друзьями договорились сразу: если хоть с одним из нас что-то случится, возвращаемся вниз все вместе.

- Но, подождите, 32 портера – не только для переноса вещей, они еще нас кормили (улыбается – ред.).

Чем вас кормили? Может, червями, это же – Танзания!

- Нет, такой "экзотики" не было. Но я впервые в жизни пробовал вареные бананы. В Африке, пока банан зеленый, он считается не фруктом, а овощем. В вареном виде он похож на картофель! А так была обычная еда – овощное рагу, макароны, курица, сосиски. Последние, кстати, совсем не вкусные, как из пластмассы. Они носили за собой также баллоны с газом для приготовления пищи и посуду. С водой, правда, была проблема. Портеры ее не носят, потому что ее надо очень много. Все базовые лагеря расположены возле рек. Набирали воду оттуда, но в ведро с водой бросали хлорированную таблетку. На вкус – хуже, чем из бассейна. Так и пили.

Дорогое удовольствие, наверное, иметь такую ​​группу сопровождения? Во сколько Вам обошлось покорение Килиманджаро, если не секрет?

Откровенно, да, удовольствие не из дешевых. Но, к слову, цена у нас была завышена, к тому же, туристов очень любят обманывать. Мы заплатили компании за обслуживание нашего подъема по 3000 долларов. И то, на последней остановке перед пиком с нас стянули еще по 420 долларов. Оказалось, что это "чаевые" для портеров. Там ты уже никуда не денешься – плати или иди дальше сам. Я думаю, что если планировать все путешествие самостоятельно, то за эту цену можно набрать квалифицированную команду сопровождения.



Поход на вулкан Килиманджаро

Вы упомянули о лагерях для привалов. Как вообще они оснащены? Сколько человек одновременно находится в них?

- Скажу, что это точно не курорт (улыбается – ред.). Всего было пять лагерей. Между ними примерно по 12-15 километров и маршруты построены не по тротуару, а по непроходимы местам. Поэтому в лагерях мы быстро ели и просто падали отдыхать. Там есть рукомойники и туалеты. Спали в палатках и спальниках, которые носят портеры. Перекус в специальных шатрах. На высоте очень холодно – сразу хочется домой под одеяло – потому теплые вещи и теплый спальник – это просто must have на Киле (Килиманджаро – ред.). В последнем лагере перед пиком было примерно 150 человек, на пике я увидел около 40. Там же состоялся финальный инструктаж, невероятно пугающий инструктаж, после которого нормальные люди дальше просто не идут. Но это не про нас. Правда, знать, что на высоту пика не летают вертолеты, не очень приятно.

Не все доходят?

- Дело в том, что многие даже и не собирается штурмовать 5895 метров. Ведь последний лагерь расположен примерно на той же высоте, что и Казбек. Некоторым этого достаточно. Я бы так не смог ... Быть по сути в "шаге", хотя и сложном, до пика и удовлетвориться лагерем – не вижу в этом удовольствия. И за высоту лагеря не дают сертификат. Подъем на пик – это уровень конечного штурмового лагеря на Эвересте. Этот уровень очень сложный и опасный. За него дают сертификат, подтверждающий, что ты таки покорил Килиманджаро.

"Последний шаг", как Вы говорите, – как преодолели его?

- Где-то три часа поспали и в 23.00 пошли на штурм пика – в ночь. В семь утра были на точке. По дороге проходили еще одну высоту – она ​​называется Стелла. Для подъема на пик с каждым из нас осталось по два человека – один гид, другой – для переноса вещей. Из последнего лагеря мы вышли четвертыми, на конечную отметку пришли около 10-ми, по-моему, неплохо для такой безумного приключения новичков. Долго на пике быть невозможно ... Во-первых, сильный ветер, очень сильный, взрослого человека сносит. Во-вторых, температура -15 градусов мороза. Ветер, мороз, 5895 метров, кислорода не хватает. Но впечатление невероятные, казалось, что у меня появилась какая-то суперсила, как будто на Марс взлетал. На такой высоте понимаешь, насколько огромен этот мир и на что способен человек, который поставил себе конкретную цель. Главное – не бояться воплощать ее в жизнь! Кроме того, я приурочил это восхождение к 15-летию строительной корпорации РИЕЛ. По традиции альпинистов мы взяли на пик наши флаги – и государственный флаг, и флаг Львова, и, конечно, флаг СК РИЕЛ. Я счастлив, что часть моего родного Львова побывала на одной из самых высоких точек планеты.

Спуск назад был легче?

- Наоборот – труднее нам дался именно спуск, а не подъем. Когда шли туда – был заряд, цель. А когда начали спускаться, казалось, что силы остались там, на отметке 5895 метров. Все были истощены. Эта усталость мотивировала лишь к одному – лечь и лежать несколько дней. В лагерь, из которого мы стартовали на пик, спуск занял три с половиной часа. Но труднее всего было, когда мы спускались к следующему лагерю – на высоту 3100 метров. Наш маршрут проходил через горную реку, вода из нее попадала на камни, по которым мы шли. Из-за этого было невероятно скользко, а добавить к этому крутой наклон и усталость ... Откровенно говоря, я думал, что там кто-то из нас таки упадет и что-то сломает. Эта дорога обошлась нам в 5-6 часов и страшные нервы. Мы потом подсчитали – за эти восемь дней каждый из нас "сжег" по 28-30 тысяч калорий.

Были ли какие-то курьезные ситуации во время экспедиции?

- Ежедневно! Например, когда мы спустились на высоту 3100, быстро поели (так как все хотели спать), один товарищ даже не раздевался и не разувался – сразу "нырнул" в спальный мешок. Второй – начал закрывать спальный мешок и так и заснул, только наполовину его закрыв (улыбается – ред.), в пять утра проснулся от того, что замерз. Но никто за все время не скулил и не отказался от покорения!

Какие выводы сделали? Чего точно нельзя делать до подъема и во время него? Что, наоборот, надо?

- Однозначно такую ​​высоту надо брать постепенно. Сначала все же стоит несколько раз подняться на горы по-меньше. Компания должна быть – одному трудно, и полагаться на портеров и гидов, как я говорил, нельзя. И самое главное – с вами должен быть человек, который будет следить за вашим физическим состоянием – реальный медик. Обязательно надо пить много воды. Я выпивал по 3-4 литра в день. Категорически нельзя употреблять алкоголь. Нельзя думать, что ты герой – то есть не бежать впереди паровоза и, конечно, быть максимально осторожным, ведь для того чтобы "упасть и сломать шею" там мест много.

Покорение вершины вулкана Килиманджаро

Готовы повторить это приключение еще раз?

- Скажем так: действительно было невероятно сложно. Но сложности только закаляют мужчин. И, отвечая на Ваш вопрос, к следующему покорению, неважно какой высоты, я точно буду готовиться тщательнее и учту все особенности. И однозначно не пожалею денег на квалифицированного врача для сопровождения. Это, по сути, мой единственный и главный совет тем, кто собирается покорить такую высоту.