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      "Росток-Холдинг" призывает президента остановить рейдеров, чтобы избежать экономических проблем

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      Рейдерство
      Рейдерство / agravery.com

      Остановка работы агропредприятия "Росток-Холдинг" в результате рейдерской атаки приведет к потерям доходов в Госбюджет-2018. Может пострадать исполнения бюджета на 2019 год.

      Как подчеркивает Генеральный директор группы "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков, агрокомпания – одна из бюджетообразующих предприятий в Черниговской и Сумской областях. И от уплаты налогов агрохолдингом зависит, получат местные бюджеты деньги для выплат зарплат работникам бюджетных отраслей или нет, пишут "Украинские новости".

      К тому же, если деятельность "Росток-Холдинг" не удасться восстановить, то без зарплат остануться работники предприятий холдинга, а это вместе с членами их семей – около десяти тысяч человек. Что в свою очередь, может привести к социальному взрыву в указанных регионах.

      "17 октября аграрии предприятий" Росток-Холдинг" при поддержке общественных организаций пикетировали Генпрокуратуру и передали обращение Президенту Петру Порошенко. Реакция властей и руководителей правоохранительных органов должна показать, насколько украинские аграрные предприятия реально защищены государством от попыток рейдерского захвата ", – отметил Валерий Ласьков.

      По его убеждению, от разблокирования работы "Росток-Холдинг" зависит и выполнение Госбюджета-2019, который будет рассматриваться парламентом в ближайшее время.

      Правительство и Верховная Рада заложили курс гривны 29,4 по отношению к доллару и инфляцию на уровне 7,4% при дефиците в миллиард гривен. Если от нас отвернется иностранный инвестор, то аграрный сектор, как один из основных источников наполнения государственного и региональных бюджетов, существенно снизит выплату налогов. Следовательно, дефицит госбюджета может увеличиться, курс гривны тогда упадет, а инфляция возрастет, что отразится на потребительских ценах. Государство просит денег у МВФ, а на полях пропадает урожая на миллиард гривен, – подчеркивает Валерий Ласьков.

      В компании "Росток-Холдинг" напоминают: работники 17 предприятий на Черниговщине и Сумщине не могут собрать урожай на десятках тысяч гектаров земли. В полях остаются почти 17 тыс. гектаров кукурузы, 4 тыс. гектаров сои, 1 тыс. гектаров подсолнечника. Также важно разблокировать работу элеваторов, где хранится уже собранный урожай, чтобы предотвратить его порчу. В любой момент может произойти самовозгорание урожая, хранящихся в силосах элеваторных комплексов.

      Как отмечает Валерий Ласьков, выплата услуг предпринимателям, выполняющих работы по договорам подряда, тоже станет невозможной. Государство потеряет 100 млн. гривен налогов, а также значительные валютные средства за невыполнения внешнеэкономических контрактов. И это ударит по имиджу "Росток-Холдинг" и инвестиционной привлекательности Украины в целом.

      "Рейдерская атака на "Росток-Холдинг "– знаковое событие не только для отечественных аграриев, но и иностранных инвесторов. Нарушение сроков поставок, создание негативного имиджа украинских аграриев и подрыва их авторитета на международном рынке отразится на дальнейшем сотрудничестве иностранного бизнеса и с другими отечественными сельскохозяйственными предприятиями ", – подчеркивает Ласьков.

      Валерий Ласьков отмечает: попытка рейдерской атаки на "Росток-Холдинг" – не единичный случай, а системное явление, когда успешный отечественный бизнес пытаются отобрать рейдеры. Поэтому весь аграрный рынок внимательно следит за развитием ситуации и реакцией власти на это событие.

      Напомним, 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга по решениюе райсуда Харьковской области, который в качестве меры пресечения применил арест активов, запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна. По словам адвоката, управляющего партнера ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Михаила Ильяшева, который защищает интересы "Росток-Холдинг", это рейдерская атака. Постановления о мерах вынесены в один и тот же день, без вызова представителей предприятий, с лишением права на защиту и с нарушением принципов разумности, целесообразности и своевременности мероприятий.

      Справка.

      "Росток-Холдинг" – вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа входит в топ-10 самых эффективных агропредприятий Украины по версии журнала Landlord. В рейтинге ТОП-100 латифундистов Украины занимает двадцать пятое место.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко МВФ Бюджет-2019 Финансы ГПУ
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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