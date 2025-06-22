Детали в воскресенье, 22 июня, рассказали агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар из состава штаба оккупационной 104-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что известно об инциденте

Ротация оккупантов прошла со скандалом – во время конфликта новоприбывшие десантники застрелили четырех "казачков" и сбросили их тела в море.

Судьба остальных из бригады "Дон" пока неизвестна. Вероятно, их вывозят с фронта или постепенно расформировывают из-за полной потери боеспособности.

Интересно, что 337-й десантно-штурмовой полк уже участвовал в боях на Кинбурнской косе в конце 2023 года. Тогда он понес серьезные потери из-за отсутствия поддержки авиации и артиллерии, а также слабой подготовки личного состава.

Подразделение было спешно доукомплектовано новобранцами без опыта, и теперь эти же бойцы возвращаются обратно – истощенные, неуверенные, деморализованные,

– отмечают в "Атеш".

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала радиоперехват, свидетельствующий о случаях каннибализма в российской армии. Оккупанта с позывным "Фома", которого считали пропавшим, съел его "побратим".