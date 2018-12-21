Ротань – единственный кандидат на пост главного тренера сборной Украины U-21

Бывший игрок "Днепра" и "Динамо", а ныне тренер "Олимпика" Руслан Ротань близок к тому, чтобы стать главным тренером молодежной сборной Украины по футболу.

Кандидатура Руслана Ротаня единственная, которую будут выносить на утверждение исполкома ФФУ 27 декабря, сообщает в своем Twitter журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас.

Читайте также: Главный тренер сборной Украины по футболу покинет свой пост – СМИ

37-летний специалист заменит на тренерском мостике Александра Головко, который работал со сборной Украины U-21 с 2015 года, прежде занимая должность тренера юношеских сборных различных возрастов с 2006 года.

Под руководством Головко молодежная команда "сине-желтых" заняла 3 место в отборе на Чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

Напомним, президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что клуб не будет препятствовать уходу Ротаня.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24