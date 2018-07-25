Ротань может сменить "Динамо" на клуб Первой лиги, – СМИ

Экс-игрок "Динамо" и "Днепра" Руслан Ротань может продолжить карьеру в чемпионате Первой лиги. Хавбек сборной Украины получил предложение от "Руха" из Винников.

Задача "Руха" в следующем сезоне – выход в УПЛ, поэтому клуб хочет усилиться опытным полузащитником, который сыграл уже 100 матчей за национальную сборную Украины, информирует FootballHub.

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Контракт 36-летнего полузащитника с "Динамо" уже закончился, и киевский клуб решил не продлевать соглашение с опытным игроком, несмотря на то, что именно руководство "Динамо" было инициатором приглашения Руслана в команду.

Напомним, Ротань перешел в "Динамо" зимой из чешской "Славии". В составе киевлян провел 10 матчей. Ранее агент игрока сообщил, что Ротань покинет "Динамо" и будет искать новый клуб.