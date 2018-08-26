Ротару – в реанимации: появилась реакция ее окружения и самой исполнительницы на информацию

Как сама София Ротару, так и концертный директор певицы Сергей Лавров подтвердили, что накануне у нее возникали проблемы со здоровьем. Правда, как уверяют они, сейчас все с ней – в порядке и она уже вылетела из российской Уфы, где произошел инцидент.

Ранее 24 канал со ссылкой на российские СМИ сообщал, что легенда советской эстрады и эстрады постсоветского пространства София Ротару попала в реанимацию и сейчас находится в больнице. Отмечалось, что инцидент произошел в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт.

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Правда, тогда официального подтверждения этой информации не было. Чуть позже концертный директор исполнительницы Сергей Лавров все же отреагировал на нее, передают российские информационные агентства.

Так, по его словам, никакой госпитализации не было, однако, говорит он, ухудшение состояния здоровья и дальнейший осмотр медиков все же состоялись.

"С Софией Михайловной все – хорошо, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка вылетела в Москву и должна уже там была приземлиться", – отметил представитель Ротару.

Кроме того, прокомментировала событие и сама Ротару.

"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу, я уже – в норме и очень хочется мороженого", – сообщила она в своем Instagram.

Напомним, 7 августа Софии Ротару исполнился 71 год. Такое событие певица отпраздновала в кругу родных.