Ротару во время концерта в России потеряла сознание: певица – в реанимации

Известную исполнительницу Софию Ротару "скорая" забрала прямо с концерта, который проходил в России. Сейчас она находится в реанимации, однако в сознании, правда врачи борются за ее жизнь.

Об этом сообщает ряд российских СМИ, однако официального подтверждения этой информации нет, пишет "Обозреватель".

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Отмечается, что инцидент произошел в Уфе, куда ее пригласили выступить на корпоративе.

Так, накануне вечером, около 23:00, 71-летней легенде советской эстрады постсоветского пространства, стало плохо во время мероприятия – подчеркивается, что она почувствовала слабость и даже потеряла сознание.

Как утверждают журналисты, инцидент произошел, потому что у Ротару произошел резкий скачок давления.

"Проснувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей", – рассказала медсестра клиники в Уфе, в которой лежит Ротару.

Также медики добавляют, что сейчас ей уже лучше, память вернулась, голова не кружится.

"Мы решили еще несколько дней за ней понаблюдать, не отправлять в путь, не рисковать. У нее – не инсульт, она разговаривает, с произношением все хорошо", – утверждают врачи.

Напомним, Ротару исполнился 71 год 7 августа. Такое событие певица отпраздновала в кругу родных.