Ротвейлер загрыз насмерть мужчину на Киевщине

Собака напала на жителя Киевщины и покусала. Мужчина скончался от полученных травм.

Инцидент произошел в городе Боярка Киевской области, сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте также В Тернополе собака покусала 9-летнего мальчика за лицо

Мужчина умер от рваной раны правой голени с повреждением сосудов.

По данным правоохранителей, 32-летняя владелица выгуливала собаку без поводка и намордника.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство по неосторожности". Женщине уже объявили подозрение. Ей грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.