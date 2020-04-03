Ротвейлер загрыз насмерть мужчину на Киевщине
Собака напала на жителя Киевщины и покусала. Мужчина скончался от полученных травм.
Инцидент произошел в городе Боярка Киевской области, сообщает пресс-служба полиции области.
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Мужчина умер от рваной раны правой голени с повреждением сосудов.
По данным правоохранителей, 32-летняя владелица выгуливала собаку без поводка и намордника.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство по неосторожности". Женщине уже объявили подозрение. Ей грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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