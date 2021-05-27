Защитила маму: на Ровненщине 9-летняя девочка подрезала мужчину, который "размахивал" кулаками

Инцидент произошел в Костополе. Накануне там поссорились гражданские супруги, а во время конфликта мужчина пытался ударить женщину. За нее вступилась 9-летняя дочь.

Третьеклассница взяла нож и замахнулась им в грудную клетку мужчины. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Ровненской области Александр Панасюк.

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Об инциденте правоохранителям сообщили врачи скорой помощи. У пострадавшего мужчины – проникающее ножевое ранение.

Толкал и пытался ударить

Сперва конфликт казался обычной ссорой, впоследствии он перерос в настоящую физическую расправу. Мужчина толкал и пытался ударить свою сожительницу.

Именно из-за этого девочка решила защитить мать, так как боялась за ее жизнь.

Понесет ли ребенок наказание

Александр Панасюк заверил, что уголовное производство закроют за отсутствием состава преступления.

"Сожитель бил мать, девочка нанесла ему ножевое ранение, но она не является субъектом преступления, и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут", – подчеркнул Панасюк.

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