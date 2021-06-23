В Ровненской области будут судить мужчину, который молотком жестоко убил собаку

В Ровненской области будут судить мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве собаки. Он признался, что молотком убил собаку своего соседа.

Событие произошло в селе Большое Поле 24 мая. Следователи расследовали дело, собрали доказательства и направили материалы в суд.

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Мужчина убил собаку соседа

Следователи установили, что 40-летний мужчина решил отомстить за гибель своей курицы. Последнюю за пределами хозяйства задушил пес соседа. После инцидента сосед отказался компенсировать мужчине убытки. Тогда 40-летний мужчина пришел во двор соседа.

В подсобном помещении взял молоток, открыл дверцу в другом, где была собака, прижал ее дверью и молотком нанес несколько ударов по голове,

– рассказали в полиции.

Когда понял, что собака мертва, то ушел со двора соседа. Преступление увидел односельчанин и сразу позвонил в полицию. 40-летнему мужчине сообщили о подозрении.

Ветеринары провели вскрытие тела собаки и установили, что обвиняемый разбил животному череп и повредил мозг. Именно из-за этого погибло животное.

По информации полиции, подозреваемый в содеянном признался и сотрудничал во время досудебного расследования. Это считают обстоятельством, смягчающим наказание.

Инциденты с животными: кратко

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