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Ровненщина не будет ослаблять карантин: в области антирекорд COVID-19

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Ровенская область не будет ослаблять карантин с 22 мая 2020
На Ровненщине не будут ослаблять карантин / 5 канал

В Ровненской области не будут ослаблять карантин с 22 мая. За сутки на Ровненщине обнаружили 66 новых случаев коронавируса – это худший показатель для региона.

На Ровненщине – антирекорд

Если в течение недели на Ровненщине обнаружат не более 150 новых случаев COVID-19, то решение пересмотрят. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль в фейсбуке.

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Новую вспышку болезни, отметил Коваль, зафиксировали в "Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов". Сейчас там 12 инфицированных, из них 6 – работники. 8 больных пришлось госпитализировать, остальные – на самоизоляции. Специалисты проводят тестирование контактных лиц.

Статистика коронавируса

По состоянию на 21 мая на Ровненщине обнаружили 1 287 случаев коронавируса, из них 29 – летальные. Всего в Украине COVID-19 заразились 19 706 человек, умерли – 579. 6 227 больных – выздоровели.

Другие регионы, где могут не смягчать карантин:

В Минздраве рассказали о 8 областях, которые не соответствуют критериям по ослаблению ограничений. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что это – "в основном, области в западных регионах нашей страны". Он назвал лишь 3 из них – Черновицкую, Волынскую и Ровненскую, заявив, что есть и другие. 24 канал пытается связаться с пресс-службой Минздрава, чтобы выяснить точный перечень.

Во Львове могут не ослабить карантин

Ранее во Львове заявили о том, что могут не ослабить карантин 22 мая. Ведь в городе фиксируют высокий уровень заболеваемости. Вопрос будет подробно обсуждать городской штаб по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове, пишет пресс-служба ЛГС.

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Что заработает с 22 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Львова Ровно Карантин в Украине 2020
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