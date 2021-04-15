Решение об ослаблении карантина в Ровно приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Согласно протоколам, школьники наконец вернутся за парты, смогут посещать внешкольные занятия, льготники – снова ездить в транспорте бесплатно.

Заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоялось 14 апреля. Комитет ввел ряд решений, касающихся социальной жизни горожан. Актуально Прошу не давить на комиссию, – Садовый рассказал, когда во Львове могут ослабить карантин Какие именно ограничения смягчают С 15 апреля восстанавливают бесплатный проезд для льготных категорий населения без ограничений во времени. Но, конечно, с соблюдением всех карантинных требований, и не больше, чем количество мест для сидения.

С понедельника, 19 апреля, школьники Ровно вернутся за парты. Это касается всех учеников с 1 по 11 классы.

Позволят работу школам эстетического воспитания и заведениям клубного типа Но городской совет также принял решение об усиленном контроле мобильными рейдовыми бригадами в учреждениях образования, общественного питания, спорта, рынках и тому подобное. Актуально COVID-19 в Украине: более 16 тысяч больных, 433 жертвы Какая ситуация с заболеваемостью на Ровенщине За последние сутки зафиксировано 505 новых случаев инфицирования.

Загруженность больниц составляет 60,06%.

Всего в медчиних заведениях находятся 1 247 пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на коронавирус

За последние сутки, 14 апреля, госпитализированы 113 жителей, 110 – выписали.