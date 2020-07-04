Внутренний туризм сейчас актуален как никогда. Закрытые границы и мировая растерянность заставляют внимательнее присмотреться к интересным объектам Украины. Один из таких впервые будет приветствовать гостей в конце августа в Ровно.

"Таинственные подземелья Ровно" станут интерактивным развлекательным комплексом по изучению истории для посетителей любого возраста. Этот объект – плод смелых мечтаний и рвение неравнодушных к своему городу людей.

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От легенды к яме

Длительное время в Ровно гуляла легенда о разветвленных подземельях, вырытых под городом. Ходили слухи, что возле центральной скульптуры Парка имени Шевченко – фонтана "Богатырь" – нельзя прыгать, потому что там много пустот. Много кто не воспринимал эти рассказы серьезно, но почва действительно проседала... в конце концов, в 2017 году, после очередного провала, было решено провести первые раскопки. К счастью, городской глава Ровно Владимир Хомко отнесся к этой идее благосклонно и дал разрешение археологам приоткрыть завесу истории.

"Мы вывезли 8 машин разнообразного мусора и обнаружили помещение со сводами", – вспоминает Тарас Максименко, начальник управления культуры и туризма Ровенского городского совета.



Тарас Максименко, начальник управления культуры и туризма Ровенского городского совета

Наконец легенду увидели собственными глазами.

И вот, когда длина раскопанной территории достигла 100 м, мы таки поняли, что нашли что-то интересное. Мы знали о дворце, который был разрушен во время Второй мировой войны, но документальных подтверждений не было, как и живых очевидцев,

– рассказывает Тарас Максименко.

Оказалось, что сооружения на этом месте взрывали сознательно, и это еще сильнее подогрело интерес. Время шло, а яма увеличивалась. Объект такого масштаба нуждался в соответствующих капиталовложениях. Раскапывали все это на добровольных началах – силами активистов, волонтеров и неравнодушных. Но теперь нужно было понять, что делать с огромной ямой в центральном парке города.

"Участие в этом конкурсе было, как игра в лотерею"

Тогда инициаторы раскопок решили податься на грант от ЕС, который касался памятников истории и управления ими, потому что без грантовых средств максимум, на что можно было рассчитывать, – это законсервировать объект.

"Этот замысел был, как игра в лотерею – шанс выиграть жалкий. Отправили заявку и стали думать, как выйти из ситуации, где искать инвесторов", – признается Тарас.

Он был готов услышать критику в свой адрес, потому что "бюджетные средства пойдут на яму". Многие поначалу скептически относились к этой инициативе, кто-то говорил, что лучше бы сделали дорогу.

Я мало верил в наши шансы победить. Но к моему удивлению мы прошли первый этап отбора, где соревновались 600 проектов, а затем и второй. Я убежден, что если бы не наша инновационная модель дальнейшего функционирования подземелья, то грант мы бы не получили.

Проектный менеджер помог разработать такую финансовую модель функционирования, чтобы музей был самодостаточным и не зависел от дотаций местных властей.

Раскопки и реставрация остатков подземелье происходили по современным европейским наработкам, в них принимали участие местные студенты-археологи, один из ведущих польских специалистов по сохранению архитектурного наследия Петр Мазур и заслуженный архитектор Украины Вадим Лукьянченко, который является автором реставраций национального масштаба, например, Хотинской крепости и Владимирского собора в Херсонесе.



Подземные укрепление / Фото Евгения Заблоцкого, retrorivne

"Наш объект – многофункциональный, инновационный и самодостаточный. Именно поэтому нам выделили 443 тысяч евро, или 90% от стоимости всего проекта", – с гордостью говорит господин Тарас. Еще 10% прибавили муниципальные власти.

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Заинтересовать всех

Команда подошла к делу креативно. В подземелье откроют две мультимедийные квест-комнаты, где посетители смогут в интерактивной форме познакомиться с историей и легендами города. Квестов будет два: виртуальный и реальный.

К разработке виртуального квеста привлекли его будущих непосредственных участников – молодежь. После воркшопа, где придумали тему игры, специалисты киевской студии Sensorama разработали виртуальную реальность, в которую можно будет погрузиться с помощью специальных VR-шлемов. Игра основана на легенде, но с элементами правдивой истории Ровно, в котором в свое время пересекались такие исторические фигуры, как шведский король Карл XII и герой американской революции генерал Костюшко.



Такой вид будет иметь виртуальный квест / Фото mystery.rivne.ua

Кроме того, узнать больше об истории города можно будет, пройдя традиционный квест. Его сюжетная линия связана с магнатским родом Любомирских, который некогда владел городом, а особенно с Казимиром Любомирским – известным в Польше композитором, о котором почти не слышали в Украине. Его песню "Powrót" и ее английскую версию "Ever Homeward" в фильме "Чудо колоколов" исполнял знаменитый Фрэнк Синатра.

Над созданием экспозиции подземелий работал художник-монументалист, лауреат Шевченковской премии Анатолий Гайдамака. 90% всего наполнения квест-комнат будет иметь аутентичное происхождение: вещи, найденные во время раскопок, предметы из частных коллекций, артефакты эпохи. Сейчас художник не раскрывает всех деталей будущей экспозиции, но обещает, что она будет интересной и будет отражать не только быт жителей поместья, но и то, как подобные памятники ветшают и исчезают вследствие военных конфликтов.



Печать школьного инспектора – экспонат будущей экспозиции / Фото retrorivne

Ну а для тех, кто любит спокойный отдых, разработали специальную настольную игру с кубиками и фишками.



Строительные работы по состоянию на конец апреля. Через застекленные чаши-круги можно будет увидеть старую кладку и часть экспозиции / Фото retrorivne

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Организаторы инициативы уверены: атмосфера комплекса не только позволит ярко провести досуг, но и узнать больше о Ровно. Подземелья восстановят память о прошлом города, который из-за боевых действий Второй мировой войны потерял основную часть исторического наследия.

Автор: Андрей Авраменко