Ровно 2 года назад Савченко присудили 22 года в российской тюрьме, – журналист

История иногда выбрасывает невероятные вещи. Сегодня, 22 марта, ровно 2 года день в день, как Надежда Савченко получила 22 года тюрьмы в российском суде. Это произошло примерно в то же время, когда Верховная Рада уже в 2018 году сняла с нее неприкосновенность.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 Канала политический обозреватель Милан Лелич.

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Он отметил, что если перенестись на 2 года назад, когда весь мир следил за трансляцией российского суда. Тогда люди, которые наблюдали за этим действом, восприняли факт осужденния очень болезненно. Тогда ее называли "символом украинского сопротивления", "политическим заключенным №1", "символом Украины" и так далее. И если бы перенестись туда и показать людям сегодняшнюю ленту новостей, непонятно бы какой была реакция читателей.

Как по мне, 2 года это слишком мало для таких преобразований. Поэтому факт снятия с Савченко неприкосновенности и возможность ее ареста просто не укладываются в голове,

– рассказал Милан Лелич.