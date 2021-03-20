Володимир Путін, ймовірно, володіє резиденцією "Ачіпсе" на високогірному курорті "Красная поляна" у Сочі. ЗМІ з'ясували, що там є канатна дорога, радіолокаційна система, рояль, як у Миколи II, та багато ексклюзивних меблів.

Видання розповіло про облаштування ймовірного зимового палацу російського президента. Там, як і на території інших резиденцій Путіна, є також вертолітний майданчик.

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Що відомо про цю резиденцію

Площа двоповерхового будинку на курорті у Сочі становить 3,8 тисячі метрів квадратних.

двоповерхового будинку на курорті у Сочі становить У ньому є кілька спалень і загальні зони, зокрема й камінна. Дім оснащений 6 коштовними ліфтами.

Над землею у шале всього 2 поверхи, але щоб навіть такими скромними сходами не збити ноги, у резиденції встановлено одразу 6 імпортних пасажирських ліфтів класу люкс. З цілодобовим обслуговуванням,

– повідомляє видання.

Дах будинку вкритий "унікальною дикою кладкою покрівельного сланцю, який визрівав під землею 400 мільйонів років", стіни – панелями з ялини та модрини, а підлога – італійським покриттям з дуба, інкрустованого світло-сірим мармуром (ціна квадратного метра – 400 тисяч рублів).

Ексклюзивні меблі

За інформацією видання, у будинку багато дорогих меблів та посуду.

ексклюзивний рояль німецької фірми "Блютнер" за 6 мільйонів рублів. Цікаво, що перший такий інструмент (ручною обробкою з північноамериканського клена і горіха) виготовили для царя Миколи ІІ;

німецької фірми "Блютнер" за 6 мільйонів рублів. Цікаво, що перший такий інструмент (ручною обробкою з північноамериканського клена і горіха) виготовили для царя Миколи ІІ; посріблена кришталева ікорниця Albi французької фірми Christofle;

італійські сервірувальні візки вартістю 118 тисяч рублів кожна;

2 шкіряні кошики для сміття за 76 тисяч рублів кожна;

за 76 тисяч рублів кожна; водостійкий сейф, покритим 24-каратним золотом;

свічники від Christofle по 275 тисяч рублів;

колекція копій середньовічних гобеленів ручної роботи від "солідної італійської мануфактури";

ручної роботи від "солідної італійської мануфактури"; позолочені вази вартістю 187 тисяч рублів;

вартістю 187 тисяч рублів; бронзові статуетки, зокрема "Воїн" вартістю 400 тисяч рублів;

вартістю 400 тисяч рублів; камінний годинник "Мисливець" кінця 19 століття за 500 тисяч рублів;

винний столик, розписаний емаллю і позолотою, за 150 тисяч рублів;

постільна білизна Floweres Spray з ковдрою з гусячого пуху за 140 тисяч рублів.



У резиденції Путіна є ексклюзивний рояль німецької фірми "Блютнер" / Фото "Собеседник"



Є у будинку і колекція копій середньовічних гобеленів / Фото "Собеседник"

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Інші цікаві речі у зимовому палаці

Журналісти пишуть, що на території резиденції є радіолокаційна система Rohde&Schwarz. Вона "дозволяє засікти нелегальні дрони, а також виявляє заховані в стінах "жучки" і встановлені в режимі очікування саморобні вибухові пристрої".

Rohde&Schwarz. Вона "дозволяє засікти нелегальні дрони, а також виявляє заховані в стінах "жучки" і встановлені в режимі очікування саморобні вибухові пристрої". Підвісна канатна дорога протяжністю 2 775 метрів з "ексклюзивними кабінами VIP-класу, які розраховані на 8 людей".

протяжністю 2 775 метрів з "ексклюзивними кабінами VIP-класу, які розраховані на 8 людей". Двоповерхова лазня, басейн площею майже 400 метрів квадратних з водоспадом та СПА з гідромасажними лежаками.

А щоб гість №1 не нудьгував в "Ачіпсе" довгими зимовими вечорами, в шале усього за тисячу євро замовили крюшонницю, розписану емаллю і позолотою (крюшон – холодний десертний алкогольний напій з вина, змішаного з коньяком, лікером, шампанським і фруктами),

– пише ЗМІ.

Видання зазначає, про високогірне шале російського президента вперше заговорили ще 7 років тому.

Зверніть увагу! У Криму у Путіна є резиденція, яка займає 2 дачі в селищі Олива. Будинок розташований за 2 великими парканами, його охороняють. Ба більше, над ним заборонено літати та навіть ходити неподалік.



А ще власна канатна дорога /"Собеседник"