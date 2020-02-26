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      "Роза Ветров" впервые запускает рейсы в Кривой Рог

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      Новые рейсы по Украине от "Розы Ветров" / nv.ua

      "Роза Ветров" открыла новые рейсы из Киева в Кривой Рог и Ивано-Франковск. Также на зимний период авиакомпания планирует расширить географию полетов из Ивано-Франковска до Днепра, Харькова и Одессы.

      Новые рейсы авиакомпания ввела в рамках новой региональной программы, сообщил гендиректор "Розы Ветров" Владимир Каменчук в интервью Avianews.

      К теме: Windrose существенно снизила тарифы на рейсы по Украине: цены и направления

      Сейчас расписание рейсов в Кривой Рог и стоимость билетов неизвестна. Рейсы будет выполнять турбовинтовой самолет ATR 72-600, вмещающий до 70 человек. Однако расписание предусматривает также привлечение Embraer 145. Также Каменчук сказал, что до конца 2020 года "Роза Ветров" должна получить 5 самолетов ATR 72-600.

      Этот тип самолетов в дальнейшем будут использовать для международных рейсов:

      • Киев – Бухарест – Киев.
      • Киев – Любляна – Киев.
      • Киев – София – Киев.
      • Киев – Загреб – Киев.

      Что известно о "Розе Ветров"?Авиакомпания "Роза Ветров" или Windrose Airlines основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь". Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет около 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок. Ее флот насчитывает 9 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 3 – Embraer ERJ-145.

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      Теги: Новости Украины МАУ Тарифы Цены Новости Кривого Рога Новости Киева авиация
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