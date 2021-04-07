У провінції Конья в Туреччині розбився винищувач, який виконував тренувальний політ. На місці трагедії працюють пошуково-рятувальні групи, які розпочали розслідування причин аварії.

Внаслідок аварії пілот, який був на борту винищувача, загинув. Наразі подробиці події з'ясовують.

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Деталі інциденту

Міністерство оборони країни підтвердило, що літак NF-5 розбився приблизно о 14:15 за місцевим часом. Він був частиною відомої пілотажної демонстраційної команди військово-повітряних сил "Турецькі зірки".

Довідка. За даними з Вікіпедії, пілотажна група "Турецькі зірки" – це основний тактичний підрозділ турецьких військово-повітряних сил, а також – національна група вищого пілотажу Туреччини. Загалом авіапарк групи містить 12 F-5 Freedom Fighter.

Місце катастрофи було недалеко від Третьої головної реактивної бази – головного вузла військової авіації у провінції.

Місце трагедії, де розбився літак / Фото DHA

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Ердоган висловив співчуття

Президент Туреччини Реджеп Ердоген висловив співчуття щодо трагедії. "Я довідався, що демонстраційний літак у Коньї потрапив у аварію під час навчального польоту, і що наш пілот, на жаль, загинув. Я висловлюю свої співчуття його родині, родичам, збройним силам Туреччини та всій нації", – зазначив він у своєму телеграмі.

Також свої співчуття висловив і турецький політичний діяч та лідер Республіканської політичної партії Кемаль Киличдароглу. У своєму твітері він написав: "Я бажаю Божого милосердя нашому пілоту, який загинув внаслідок аварії під час навчального польоту в Коньї".